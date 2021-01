Weesp wil ook geen windmolens naast nieuwbouwwijk Weespersluis

Er is veel te doen om de komst van de metershoge windmolens rondom Weespersluis. Bewoners en toekomstige bewoners van de wijk trekken van leer tegen de plannen en willen de windmolens niet. Ze vrezen overlast.

Het is niet voor het eerst dat er protest klinkt in Weesp tegen de komst van windmolens. Afgelopen zomer protesteerde een grote groep Weespers tegen de komst van de windmolens in de Aetsveldsepolder, aan de andere kant van de stad. Dat had succes: mede door de vele bezwaren werd het gebied geschrapt als zoekgebied in de Regionale Energie Strategie, het plan om tot 2030 de hele regio te verduurzamen en schadelijke uitstoot te verminderen onder meer door de komst van windmolens en zonneparken.