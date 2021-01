De Peiling: Moeten verpakkingsregels strenger worden nu afvalkosten stijgen?

NOORD-HOLLAND - Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat de afvalstoffenheffing in Noord-Holland gemiddeld 4,81 procent hoger is dan vorig jaar. In Amstedam steeg de heffing het hardst, daar ging de belasting zelfs met een dikke achttien procent omhoog. De gemeenten Castricum, Heiloo en Uitgeest hebben besloten om inwoners bovenop een jaarlijks bedrag, ook nog per geleegde kliko te laten betalen. Hoorn is de enige gemeente die de heffing heeft verlaagd, daar betaalt men zo'n twaalf procent minder dan vorig jaar.