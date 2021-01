Verlaging afvalstoffenheffingen blijkt eenmalig cadeau: tarieven weer omhoog

WEST-FRIESLAND - Het leek vorig jaar nog zo mooi. Een nieuwe deal met afvalverwerker HVC zorgde ervoor dat de afvalstoffenheffing in alle West-Friese gemeenten omlaag kon. Maar het blijkt, uitgezonderd Hoorn, eenmalig te zijn geweest. Want in 2021 moet in vrijwel heel West-Friesland meer betaald worden.

Weeff / Peter Goedhart

Meerdere jaren domineerden de West-Friese gemeenten de ranglijst als het ging om de hoogste afvalstoffenheffingen van Noord-Holland. Daar kwam vorig jaar verandering in. Door de nieuwe overeenkomst gingen de kosten omlaag, en profiteerden de inwoners daar direct van. Verwachtingen voor 2021 waren positief Toch kleefde er een risico aan de deal met HVC. Als het verwerken van het afval duurder zou worden, zouden de kosten doorberekend worden aan de gemeenten. Maar wethouder Samir Bashara van Hoorn, en ook woordvoerder namens het Centraal Afvalbedrijf West-Friesland, zag de toekomst ook na 2020 nog positief in. "Ik verwacht dat de tarieven zeker niet omhoog gaan, eerder lager of gelijk. Bekijk hier de reportage die we in januari 2020 maakten over de afvalstoffenheffing.

West-Friezen gaan minder afvalstoffenheffing betalen - NH Nieuws

Maar hoe anders liep het. In Opmeer steeg het tarief met maar liefst vijf procent. Het duurst ben je uit in Enkhuizen. De enige gemeente in West-Friesland, en ook in heel Noord-Holland, waar de heffing omlaag gaat is Hoorn. Daar daalde het tarief met veertien procent. Wat is het geheim van Hoorn? Hoe het kan dat in Hoorn wel het tarief omlaag gaat, hebben we voorgelegd aan de gemeente. Wethouder Samir Bashara wilde niet voor camera reageren, maar laat schriftelijk aan NH Nieuws weten: "Bij het afsluiten van de overeenkomst met HVC heeft zich een voordeel voorgedaan. De gemeenteraad heeft besloten dat dit geld terug naar de inwoners moet gaan en te verwerken in de afvalstoffenheffing 2021. Zonder eenmalig voordeel zou de afvalstoffenheffing over 2021 licht stijgen of ongewijzigd blijven."

Maar waarom dat dan niet gebeurt in andere gemeenten blijft onduidelijk. Zo steeg in Opmeer het tarief met vijf procent. Ook wethouder Robert Tesselaar wilde alleen schriftelijk reageren. "De werkelijke kosten van afvalverwerking krijgen we doorberekend. Daarnaast zijn opbrengsten van onder andere plastic fors afgenomen." Opmeer had nog duurder kunnen uitpakken Op de vraag waarom het tarief in Hoorn, dat dezelfde overeenkomst heeft als Opmeer, dan wel omlaag kan wordt niet beantwoord. Wel meldt de wethouder dat het tarief nóg hoger was geweest als de gemeente geen geld uit de reserves had gebruikt. "Door 50.000 euro daaruit te onttrekken kon de verhoging van het tarief worden gedempt." En of het tarief in Hoorn komend jaar weer zal dalen? Als je het eerdere antwoord van de wethouder Bashara leest, lijkt dat zeer onwaarschijnlijk. Zelf zegt hij: "De verwerkingskosten fluctueren. Het is daarom nog niet mogelijk om een uitspraak te doen over de hoogte van het tarief van aankomend jaar." Bekijk hieronder hoe hoog het tarief uitpakt in jouw gemeente.

Afvalstoffenheffingen West-Friesland 2021



Drechterland

één persoon € 279,25 (+6,25 euro t.o.v. 2020)

meer personen € 386,70 (+8,70 euro euro t.o.v. 2020)



Enkhuizen

één persoon € 293,28 (+11,28 euro euro t.o.v. 2020)

meer personen € 418,08 (+16,08 euro t.o.v. 2020)



Hoorn

één persoon: € 226,76 (-31,24 euro t.o.v. 2020)

meer personen: € 306,07 (-39,93 euro t.o.v. 2020)



Koggenland

één persoon € 244,- (+7,61 euro t.o.v. 2020)

meer personen € 328,- (+10,21 euro t.o.v. 2020)



Medemblik

één persoon 2020 € 260,52 (+4,10 euro t.o.v. 2020)

meer personen € 345,57 (+5,44 euro t.o.v. 2020)



Opmeer

één persoon € 284,- (+14,20 euro euro t.o.v. 2020)

meer personen € 386,5 (+19,30 euro t.o.v. 2020)



Stede Broec

één persoon € 252,- (+4,20 euro t.o.v. 2020)

meer personen € 374,05 (+6,25 euro t.o.v. 2020)