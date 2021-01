Grote verschillen in afvalstoffenheffing per gemeente: "Het wordt steeds hoger"

NOORD-HOLLAND - Hoeveel belasting je betaalt voor het ophalen en verwerken van huisvuil verschilt sterk per gemeente. Zo zijn de kosten in Zandvoort zo'n 250 euro per jaar. Maar als je met je in gezin in Den Helder woont, betaal je 450 euro per jaar voor de zogenoemde afvalstoffenheffing. En die verschillen leiden tot veel onbegrip.

Jop Roggeveen, inwoner uit Den Helder, kan het zelf nog wel betalen, maar er zijn volgens hem genoeg gezinnen die dit niet kunnen. "Het kost veel teveel. Het wordt steeds hoger. We zijn de op een na duurste gemeente van Nederland. Terwijl het inkomen op het niveau van een stookkartonfabriek ligt. Dan doen we ergens iets niet goed."

Wethouder Peter de Vrij van Den Helder vindt de kosten wel meevallen in zijn stad. Want voor de 437 euro die men jaarlijks betaalt, krijg je wel veel terug. "We moeten geen appels met peren gaan vergelijken, omdat elke gemeente op een eigen manier haar afvalstofheffing verwerkt." In de afvalstofheffing in Den Helder zitten namelijk volgens De Vrij ook kosten als: kwijtschelding en bijvoorbeeld de plantsoendienst.

Castricum niet blij

Den Helder is niet de enige gemeente waar bewoners zich opwinden over de kosten van hun afvalheffing. Ook in Castricum zijn ze niet blij. De jaarlijkse basisheffing is lager dan in 2020, maar daar komen dit jaar nog extra kosten bovenop. "Vanaf januari is het zo dat je je afvalbak een keer in de drie weken weg kunt zetten. Als hij geleegd wordt dan betaal je voor het leeghalen zelf een bedrag bovenop de afvalheffing die je jaarlijks al betaalt", legt bewoner Dick van der Kolk uit. Dat is volgens Van der Kolk minder service, voor meer geld.

Blijft stijgen

In bijna alle Noord-Hollandse gemeentes stijgt de afvalstofheffing dit jaar. Volgens Hans André de la Porte van Eigen Huis zit het verschil in afvalstofheffing tussen gemeentes hem in hoe gemeentes vaak verschillend met hun heffingen omgaan. "De ene gemeente doen bijvoorbeeld heel erg aan gescheiden inzameling. Dit is bijvoorbeeld duurder."

Volgens Eigen Huis gaan de tarieven de komende jaren alleen maar omhoog. "Dat heeft te maken met hogere belastingen op afvalstoffen. Ook zijn we meer afval gaan produceren en lopen de kosten voor een schone afvalverwerking op."

Dick van der Kolk heeft vooral veel vragen. "Ik heb het idee dat de overheid niet aanstuurt op minder afval, maar hoe ze er aan kunnen verdienen. Het is big business geworden en de burger betaalt."