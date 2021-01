Afvalstoffenheffing in vrijwel heel Noord-Holland gestegen

NOORD-HOLLAND - De afvalstoffenheffing in Noord-Holland is in 2021 gemiddeld 4,29 procent hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. De Amsterdamse heffing is met een dikke vijftien procent het hardst gestegen. De gemeenten Castricum, Heiloo en Uitgeest hebben besloten om inwoners bovenop een jaarlijks bedrag, ook nog per geleegde kliko te laten betalen. Maar één gemeente heeft de heffing verlaagd: in Hoorn betaalt men zo'n dertien procent minder dan vorig jaar.

NH Nieuws

De afvalstoffenheffing - een vergoeding voor de kosten van het ophalen en verwerken van afval - verschilt sterk per gemeente. Dit komt omdat elke gemeente zelf de hoogte van het bedrag bepaalt op basis van de grootte van het huishouden en contracten met afvalcentrales. Ook rekent niet elke gemeente de afvalverbrandingsbelastingen van het Rijk op dezelfde manier door aan haar bewoners. Amsterdammers betalen in 2021 vergeleken met vorig jaar wel 50 euro meer als ze alleen wonen en meerpersoonshuishoudens zelfs 67 euro. De verhoging is volgens de gemeente onder andere het gevolg van het massale thuiswerken waardoor meer afval thuis wordt geproduceerd. De gemeente verwacht een stijging van zo'n 25 procent grof afval en 10 procent fijn afval. "Maar als in 2021 blijkt dat dat volume afneemt, wordt dit uiteraard weer aangepast in de tarieven van 2022 en verder", vertelt een woordvoerder.

Inwoners van Den Helder betalen dit jaar zelfs nog net iets meer afvalstoffenheffing dan Amsterdammers. Als je een meerpersoonshuishouden in Den Helder bent - en dat ben je al vanaf twee personen - betaal je ongeveer twee euro meer dan als je met dat zelfde huishouden in Amsterdam zou wonen.

Betalen per kliko De gemeenten Castricum, Heiloo en Uitgeest hebben dit jaar besloten om naast een jaarlijks bedrag, ook elke geleegde afvalbak in rekening te brengen aan hun inwoners. Castricummers betalen voor hun bak van 140 liter 3,64 euro per keer en voor een bak van 240 liter 6,25 euro. Hoewel het vaste jaarlijkse tarief wel verlaagd is ten opzichte van vorig jaar, zullen Castricummers met deze regeling al hoger uitkomen als ze zes keer per jaar hun bak willen laten legen. De enige Noord-Hollanders die dit jaar minder geld kwijt zijn voor hun afvalverwerking, wonen in Hoorn. Omdat de gemeente een deal heeft kunnen sluiten met afvalbedrijf HVC, heeft zij de afvalstoffenheffing voor 2021 wat kunnen verlagen.