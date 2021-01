Streep door verkeersplan binnenstad: de één juicht en de ander vindt het doodzonde

ENKHUIZEN - Even leek het erop dat het verkeer in de binnenstad op de schop zou gaan. De gemeente had een rigoureus verkeersplan opgesteld met onder meer de input van inwoners en ondernemers. Maar die is van tafel geveegd door de gemeenteraad. Voor sommigen een opluchting vanwege de invoering van betaald parkeren. Maar dat het plan niet doorgaat, betekent ook dat heel wat andere verkeersmaatregelen voorlopig niet op de agenda staan.

Het plan is deze week door de gemeenteraad afgeketst . Er ontstond een flinke discussie over, waarin het betaald parkeren de hoofdrol speelde. Een meerderheid van de Enkhuizer fracties vond die maatregel niet voldoende onderbouwd. Tien tegenover zeven fracties stemden tegen.

Er is al jaren trammelant in de Enkhuizer binnenstad als het gaat om het verkeer. Met name de parkeerdruk is hoog. Vorig jaar december maakte wethouder Erik Struijlaart maatregelen bekend die de verkeersstromen in de binnenstad moesten verbeteren. Een greep uit de veranderingen: de blauwe zones zouden plaatsmaken voor betaald parkeren, waar je ook met vergunning mocht staan. Aan de rand van de stad moesten parkeerterreinen komen. En de binnenstad moest aantrekkelijker worden voor wandelaars en fietsers.

Maar dat het plan van tafel is, betekent ook dat andere verkeersmaatregelen voorlopig van de baan zijn. Zonde, zo vindt Derrick Stomp van de VVD Enkhuizen. "Eigenlijk is het beschamend dat we dit besluit gisteren genomen hebben. Het college is ermee aan de gang gegaan, er zijn gesprekken gevoerd met inwoners en ondernemers. En alle mensen die input geleverd hebben, daar zeggen wij als raad nu tegen 'dikke vinger, we doen lekker niks'."

Het is een opluchting voor inwoner Widia Baldewsing, die een petitie startte tegen het vervangen van de blauwe zone. "Mensen die hier werken, daar wordt het veel moeilijker voor gemaakt", vertelt Baldewsing. "De meeste mensen gaan nu ook naar het Streekhof en ik denk dat betaald parkeren ervoor zorgt dat er nog minder mensen naar de binnenstad komen." Baldewsings petitie is ruim driehonderd keer ondertekend.

Laurens Fenneman van CDA Enkhuizen heeft daar een andere kijk op. Voor Fenneman was het plan te onvolledig om erin mee te gaan. "Wij willen een gastvrije stad zijn voor inwoners en bezoekers. Betaald parkeren kan op gespannen voet staan met het willen zijn van een gastvrije stad", legt Fenneman uit. "De voors en tegens waren onvoldoende onderzocht. Daardoor konden we niet op een goede manier ermee instemmen."

Het besluit komt het aanzien van de gemeenteraadsleden niet ten goede, zo vindt Stomp. "Als raad hebben wij vier jaar geleden in het raadsbrede programma afgesproken dat het college het verkeer ging verbeteren", legt hij uit. "En op het moment dat er een besluit genomen moet worden doen we dat niet. Dus ik vind dat wij als raad onze geloofwaardigheid verliezen op deze manier."

VVD'er Derrick Stomp vertelt dat zijn partij in het verleden meerdere malen tegen betaald parkeren heeft gestemd. Het overkoepelende plan trok de VVD dit keer over de streep. "In het verleden zijn we vaak tegen de voorstellen geweest, omdat er een focus was op het parkeren. Betaald parkeren was toen het doel op zich. Nu is het een middel om hetgeen wat we willen met het verkeer in de binnenstad te bereiken."

'Te snel gegrepen naar betaald parkeren'

Stomp deed een oproep tijdens de raadsvergadering, maar dat heeft de meerderheid - waaronder Fenneman van het CDA - niet overtuigd. "Wij denken dat er andere oplossingen zijn om de parkeersproblematiek in de binnenstad aan te pakken, voor zover die er zijn", aldus Fenneman. "Er is zonder meer parkeerdruk in de stad. Dat komt ook door de blauwe zones, waar je drie uur mag staan en dat belemmert de doorstroming. Maar als oplossing wordt er te snel gegrepen naar betaald parkeren."

