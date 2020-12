Petitie tegen plan betaald parkeren in Enkhuizen: 'Nekslag voor winkels en horeca'

NKHUIZEN - Inwoners van Enkhuizen zijn een petitie gestart om het plan voor betaald parkeren in de binnenstad te voorkomen. Volgens de gemeente is dit noodzakelijk om de parkeerproblematiek aan te pakken, maar volgens de tegenstanders is het de doodssteek voor de middenstand.

Het betaald parkeren maakt onderdeel uit van een compleet plan van de gemeente. De blauwe zones waar je met een blauwe schijf tijdelijk kunt parkeren verdwijnen en aan de rand van de stad moeten parkeerterreinen verrijzen. Daarmee moet het tekort aan parkeerplekken worden opgelost.

Het voorgestelde plan dat op 26 januari in de gemeenteraad wordt besproken maakt de tongen behoorlijk los op sociale media. Veel inwoners zien het als een melkkoe voor de gemeente en zijn bang dat bezoekers uitwijken naar andere winkelgebieden buiten Enkhuizen.

"De gemeente Enkhuizen geeft hiermee de nekslag voor de winkeliers en de horeca, die het al zo moeilijk hebben", zo valt te lezen op de pagina van de petitie. "Dit en meer nadelen, wat dit plan geeft, maakt het werken in en het bezoeken van onze binnenstad Enkhuizen, zeer onaantrekkelijk. Wij, bewoners van Enkhuizen, vinden dat dit plan daarom niet mag doorgaan!"

'Blauwe zones werken niet'

Volgens wethouder Erik Struijlaart werkt het huidige beleid met blauwe zones waar je kort mag parkeren niet, zo zei hij gisteren tegen NH Nieuws. "Medewerkers van winkels of bedrijven lopen bijvoorbeeld na drie uur naar buiten om de blauwe schijf te verzetten en dan 's middags nog een keer. Daar is de blauwe zone niet voor bedoeld."

"Het betaald parkeren wordt nadrukkelijk niet gebruikt om de gemeentekas te spekken", aldus de wethouder. "We willen dat investeren in parkeerplaatsen. Er is geen honderd procent oplossing, we hopen het op deze manier het beste te reguleren, door verkeersstromen op de juiste plek te krijgen."

Of de petitie de raad op andere gedachten gaat brengen moet nog blijken. Inmiddels hebben 61 mensen hun digitale handtekening gezet.