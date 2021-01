Twaalf arrestaties gisteren, maar niemand opgepakt voor geweld of vernieling

NOORD-HOLLAND - In tegenstelling tot maandagavond is er in de provincie gisteren niemand aangehouden voor openlijke geweldpleging. Wel heeft de politie 12 arrestaties verricht voor onder meer opruiing, het negeren van een bevel en belediging.

In Alkmaar en Heerhugowaard zijn gisteren bij elkaar 4 mensen aangehouden. Van hen zijn er 2 opgepakt voor opruiing, laat de politie weten. Zij hadden afgelopen maandag opgeroepen om te gaan rellen, zijn opgespoord, opgepakt en zitten nog vast. Verder zijn er in de stad nog 2 mensen aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren of omdat ze een bevel van de politie negeerden.

Grote rellen bleven gisteravond uit, en dat is terug te zien in het aantal aanhoudingen dat de politie vandaag meldt. Werden er maandag verspreid door de provincie nog 33 mensen aangehouden, gisteren waren dat er voor zover bekend 12.

Ook in Haarlem, waar de gemeente een noodbevel afvaardigde voor het Marsmanplein en het Noordersportpark, zijn 4 mensen aangehouden. Ook zij konden zich niet legitimeren of reageerden niet op het verzoek om te vertrekken. Dat geldt ook voor iemand in Lijnden (Haarlemmermeer). De verdachten zijn tussen de 15 en 34 jaar oud.

Omdat beelden van ongeregeldheden, opgenomen met smartphones of bodycams, nog worden geanalyseerd, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit.

Hilversum

Eerder vandaag bleek dat de politie in Hilversum gisteren 3 aanhoudingen heeft verricht. Een van hen is opgepakt voor opruiing, 2 anderen zijn 's avonds opgepakt voor het negeren van een bevel en voor belediging. Aan het begin avond was het enige tijd onrustig in de stad, maar de rust keerde terug nadat de politie had gedreigd de ME in te zetten.

Amsterdam

De politie Amsterdam kan niet zeggen of er bij de ongeregeldheden in Amsterdam-Osdorp aanhoudingen zijn verricht. Evenmin is bekend of in aanloop naar gisteravond mensen zijn opgepakt voor opruiing.