Afvalverwerker HVC wil niet stoppen met zelf laten scheiden van plastic

Ook HVC, die de afvalverwerking doet voor het grootste deel van Noord-Holland, zegt tegen NH Nieuws deze installatie in huis te hebben. Maar toch zegt woordvoerder Annemiek Meijer dat ze bij HVC er anders naar kijken dan in Amsterdam. "De kwaliteit van plastic, blik en drinkpakken bij bronscheiding is beter van kwaliteit en beter af te zetten. Bovendien laat de praktijk zien dat als inwoners hun plastic, blik en drinkpakken apart houden, dat zij dan ook andere afvalstromen beter scheiden."

Machine scheidt drie keer zoveel plastic

In Amsterdam werd eerder deze maand al begonnen met het verwijderen van de plastic afvalcontainers in het centrum."We hebben gekeken wat voor Amsterdam de beste manier is om plastic te scheiden. En dan zie je dat in de fabriek per inwoner veel meer plastic wordt gescheiden dan wanneer we dat aan Amsterdammers vragen. Dan moet je denken aan zo'n veertien kilo per inwoner in het nascheidingsproces, tegenover vorig jaar zo'n 4,5 kilo per inwoner hier op straat", legt Stef Le Fèvre, strategisch adviseur afvalketen van de gemeente Amsterdam, eerder uit.

"Onze visie is: bronscheiding waar het kan, nascheiding waar het moet', legt de HVC-woordvoerder uit. "Echter, bij hoogbouw en sterk verstedelijkte gebieden is bronscheiding vaak erg lastig. Dan is nascheiding een goed alternatief. Afval uit dit soort locaties gaat ook door onze nascheidingsinstallatie, om op die manier nog zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit het restafval te halen."