Moties over afvalscheiden goedgekeurd: "Super goed nieuws!"

ASSENDELFT - Meer handhaving, meer uitleg en meer ophaalrondes: Lokaal Zaans is blij met de raad, die positief heeft ingestemd op de moties over afvalscheiden. Marianne de Boer van Lokaal Zaans vertelt enthousiast: "Tegelijkertijd hoorden we gisteravond ook dat de keuring gft van deze week is goedgekeurd. Super goed nieuws!"

Actiegroep plaatst stickers om bewoners uitleg te geven - NH Nieuws / Thyra de Groot

In de raadsvergadering van gisteren is besloten dat er extra ondersteuning komt, om zo alsnog de proef met betrekking tot afvalscheiden in Saendelft te laten slagen. Zo wordt er meer uitleg gegeven. Marianne de Boer, van Lokaal Zaans vertelt: "Zwarte zakken kunnen ook biologisch afbreekbaar zijn, maar die worden toch nog vaak afgekeurd in de vracht."



Dit komt doordat er bij de keuring wordt gekeken hoeveel afval 'vervuild' is. In de gft-bak mag maximaal vijf procent restafval zitten. De Boer: "Ook komt er een extra gescheiden afval ophaal ronde, om te voorkomen dat het gft verbrand moet worden."



Vorige week maakte NH Nieuws onderstaande reportage over de gft-proef in Saendelft. Tekst gaat door onder video.

De proef met gft-afval dreigt te mislukken - NH Nieuws

Wethouder Annette Baerveldt was tijdens het debat terughoudend over de handhaving. Het is niet mogelijk om naast elke afvalbak een handhaver te plaatsen. Marianne de Boer, van Lokaal Zaans, beaamt dat er al een lange tijd een handhavingstekort is. "De actiegroep heeft aangeboden om samen met handhaving te kijken hoe zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden." Bewonersonderzoek Naast de extra hulpmiddelen om de proef in Saendelft te laten slagen, is ook de motie goedgekeurd om onder de inwoners van Zaanstad een onderzoek te doen over de ervaringen en mogelijke verbeteringen met betrekking tot afval scheiden. Wanneer het onderzoek start is nog niet bekend.