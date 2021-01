Zelf plastic scheiden hoeft binnenkort niet meer in Amsterdam

De gemeente is eind vorig jaar al begonnen met het verwijderen van afvalcontainers voor plastic in de stad. Vandaag is het centrum aan de beurt. Stef Le Fèvre is strategisch adviseur afvalketen van de gemeente Amsterdam. Volgens Le Fèvre kan het scheiden van plastic afval een stuk efficiënter. "We hebben gekeken wat voor Amsterdam de beste manier is om plastic te scheiden. En dan zie je dat in de fabriek per inwoner veel meer plastic wordt gescheiden dan wanneer we dat aan Amsterdammers vragen. Dan moet je denken aan zo'n veertien kilo per inwoner in het nascheidingsproces, tegenover vorig jaar zo'n 4,5 kilo per inwoner hier op straat."

Er komt dus een centrale nascheiding van plastic afval bij het Afval Energie Bedrijf. Bas van den Banden is manager van de scheidingsinstallatie. "Voorheen had je bronscheiding en nascheiding. Maar als je kijkt naar hoeveel afval wij hier kunnen scheiden. We halen een bepaalde efficiëntie en zekerheid wat betreft zuiverheden. Dus ja, mechanisch nascheiden is de toekomst."

