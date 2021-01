Zo helpen en beschermen ondernemers elkaar tijdens de rellen, met succes

De beelden van rellende, slopende en plunderende jongeren op andere plekken in het land hebben ze allemaal gezien. "Dat willen we voorkomen. We hebben als horecaondernemers al genoeg aan ons hoofd door de coronacrisis. Een gesloopte en geplunderde zaak kun je er echt niet bij hebben. En daarnaast: dat is toch ook echt zinloos", zegt Sonny. "In één keer wordt Hilversum genoemd als plek om te rellen en dan begin je toch wel te schrikken."

De ondernemers zijn dinsdag de hele dag in de weer. "We hebben geholpen zaken dicht te timmeren", vertelt Sonny. Maar ook zijn eigen zaak heeft hij vanavond extra beschermd. "Mijn partner blijft met iemand in de zaak om het te beschermen. En zo doen meer ondernemers dat vanavond die eigenlijk gesloten zijn."

Toen Sonny hoorde van de aangekondigde rellen, riep hij meteen een groepje andere horecaondernemers bij elkaar. De patrouille heeft twee doelen: jongeren aanspreken en overhalen om weg te gaan, maar vooral ook andere horecaondernemers helpen. "Enkele ondernemers werken vanavond gewoon en hebben het ook druk, mochten er rellen uitbreken. We laten zien dat we er voor ze zijn en kunnen helpen hun zaak te beschermen. We lopen nu rondjes door het centrum en helpen ondernemers ook met het terras binnenzetten, de deur goed te sluiten, fietsen weg te zetten en dat soort dingen. We zijn de extra ogen voor de ondernemers die hun werk moeten doen."

De groep wandelt de hele avond door het centrum. Af en toe snellen ze naar plekken toe waar ze horen dat er veel jongeren samen komen en de boel uit de hand dreigt te lopen, maar het meest van de tijd spreken ze andere ondernemers aan.

Patrouille door het centrum

Op winkelstraat de Groest helpt de groep al snel met het naar binnen sjouwen van het terrasmeubilair van een sushirestaurant. "Als er straks gereld wordt, dan zijn stoelen en tafels een makkelijk doelwit", weet Sonny. Als de spullen eenmaal veilig binnen staan, wandelt de groep verder.

Een paar honderd meter verder volgt het volgende appje. "Een van de meiden van het restaurant Vos zit alleen, of we even langs willen komen", zegt een van de helpers. Slechts een paar minuten later staat de groep ook daar te helpen met het leegmaken van het terras en het goed op slot doen van de deuren. De dank van de horecaondernemers is groot.

Jongeren aanspreken

Het groepje ondernemers staat vanavond niet alleen en hebben hulp van Mark Rutten van de regionale crisisopvang voor jongeren. "Mark kent ontzettend veel jongeren en weet goed hoe hij met de mogelijke relschoppers op moet gaan. Met hem erbij hopen we jongeren vanavond ook aan te spreken en te overtuigen niet te gaan rellen", vertelt Sonny. Voor Mark zelf is het bijna vanzelfsprekend om ook mee te lopen. "We doen dit samen", zegt hij.

Het bleef dinsdagavond rustig in Hilversum. Hoewel de sfeer de hele avond grimmig was, bleven rellen en andere ongeregeldheden uit. Het blijft gissen of dat dankzij de horecaondernemers is, maar geholpen heeft het zeker. "Ik denk dat het een geslaagde avond was. We zijn even op het Marktplein geweest. Daar was commotie, maar niet veel. We hebben wel ondernemers kunnen helpen en behoeden voor ongeregeldheden. We hopen dat het geholpen heeft, want het was verdacht stil. We zagen wel zat mensen lopen op zoek naar sensatie, maar dat was het dan ook. Tot nu toe een geslaagde avond", besluit Sonny.

De horecaondernemers gaan ook de komende avonden samen op pad voor het geval er weer rellen dreigen. "We doen dit zolang als het nodig is, maar we hopen dat dat natuurlijk niet heel lang is. Dat is voor ons allemaal beter."