Middelbare scholieren ruimen puin na rellen in Schalkwijk: "Ik vond het eng"

HAARLEM - "Ik heb zelf ook ooit geprotesteerd voor een beter klimaat. Maar dan wel netjes, want ik snap niet dat je dingen gaat slopen", aldus Anouk, leerling van het Haarlemse Rudolf Steiner College. Samen met klasgenoten ruimt ze dinsdag het puin op van de rellen in Schalkwijk . Op en rond de Belgiëlaan ligt het nog vol met glasscherven en stenen.

Een Haarlemse kijkt met een lach naar hoe Anouk en haar klasgenoten de glasscherven bij het gesloopte bushokje opruimen. "Dit doet me weer goed. Het stelt de burger weer een beetje gerust om te zien dat er ook dit soort jongeren bestaan." Ondertussen lopen opbouwwerkers van stichting DOCK door de wijk om bewoners te vragen of ze hulp nodig hebben.

"Ik reed vanmorgen met mijn fiets door het glas heen en toen dacht ik: 'dat is ook heel vervelend voor anderen.' We hebben aan onze conciërge gevraagd of we bezems en vuilniszakken mochten lenen en toen zijn we met een paar klasgenoten hierheen gekomen. Er zijn ook een paar omstanders komen helpen", vertelt Anouk. Ook Max veegt de scherven bij elkaar. "Het is verschrikkelijk wat er gisteren is gebeurd. Het voelt goed om dit te doen. Ik vond het ook eng, ik woon hier vlakbij."

Nick Hoogendorp, jongerenwerker bij het Haarlemse Thriple Threat, zag de rellen voor zijn deur gebeuren gisteravond. "Ik vond het heel heftig." Hij, én al zijn collega's, verwerpen het gewelddadige gedrag van de jeugd, maar het komt niet als echt als een verrassing. "Het wordt best wel onderschat hoe moeilijk ze het thuis hebben. Het gaat vaak om grote gezinnen in kleine huizen met minder financiële draagkracht. De jongeren zitten nu de hele dag thuis en kunnen niet naar school, sport of vrienden. Alles is ze afgenomen, ze raken gefrustreerd en als het dan zo 'hoog' komt te zitten, dan kan er zoiets ontstaan", aldus Nick.

'Veel jongeren bleven thuis'

Bij Thriple Threat proberen ze via rolmodellen met de jongeren in Schalkwijk het gesprek aan te gaan en ze zo ook duidelijk te maken dat rellen op straat niet de manier is om je frustraties te uiten. Die gesprekken voeren ze op straat, maar ook via appgroepen. Nick baalt ervan dat niet alle jongeren zich dat lijken te beseffen, maar wil wel het beeld nuanceren dat het nu lijkt alsof álle Schalkwijkse jongeren gisteravond met stenen stonden te gooien. "In de appgroepen hebben we gemerkt dat juist ook heel veel jongeren thuis zijn gebleven. En er waren er ook die aan de zijkant bleven staan kijken en niets deden. Het is absoluut fout, ze mogen dan niet naar buiten, maar die wilden zo hun punt maken", aldus Nick.

De Haarlemse jongeren zouden hulp hebben gekregen van leeftijdsgenoten uit Hoofddorp en Amsterdam, maar de politie kan dat vandaag niet bevestigen. De veertien aangehouden verdachten kwamen volgens een woordvoerder van de politie allemaal 'uit de wijk zelf'.

Nick en zijn collega's hopen dat de rust terugkeert in de wijk. "Wij blijven de komende dagen in ieder geval op een positieve manier ons best doen en hopen dat de desbetreffende jongeren zich beter gaan beseffen dat ze op deze manier opgepakt kunnen worden en een jeugdstrafblad kunnen krijgen."