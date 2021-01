Loco-burgemeester: "Politie en ME paraat om hard in te grijpen als dat nodig is"

Burgemeester Wienen van Haarlem heeft voor het Marsmanplein en het Noordersportpark een noodbevel uitgevaardigd, waardoor het mogelijk wordt om aanwezigen weg te sturen. Wie zo'n bevel negeert, kan worden aangehouden. "Vanavond staan de politie en de ME paraat om hard in te grijpen als het nodig is, ook voor de komende dagen", aldus locoburgemeester Floor Roduner.

Voor het noodbevel is gekozen omdat in de buurt van genoemde locaties meerdere groepen jongeren samenschoolden, 'met waarschijnlijk de intentie om richting het Marsmanplein' te gaan, aldus de gemeente in een persbericht.

Directe aanleiding zijn de oproepen tot rellen die rondgaan op sociale media. Gisteren liep het hierdoor uit de hand in Schalkwijk, waar tientallen relschoppers tekeer gingen.

Burgemeester Wienen noemt de (aangekondigde) rellen 'in geen enkele wijze geoorloofd'. "De politie zal dan ook hard ingrijpen", aldus de burgemeester. "Ik roep dringend op: blijf thuis, doe niet mee, ga ook niet kijken. Niemand is blij met corona of een lockdown en deze lastige periode duurt lang, maar de consequenties van een strafblad duren nog veel langer."