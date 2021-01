Opgeviste 'oude balk' blijkt eeuwenoud mastspoor: "Muntje bracht geen geluk"

OUDESCHILD - De 'oude houten balk' in de netten van de viskotter TX-65 blijkt een mooie vangst. Het is een zogeheten mastspoor een schip dat eeuwen geleden is vergaan in de buurt van Texel. De mast ligt nu bij Museum Kaap Skil. "Het muntje dat onder de mastvoet in het mastspoor zal hebben gezeten, heeft dit schip dus niet het gehoopte geluk gebracht."

De TX65 haalde de balk tussen Zuiderhaaks en het Molengat omhoog. Schipper Richard Wigbout: "We waren ‘s nachts garnalen aan het vissen en bij het net ophalen hing er een houten balk tussen de touwen. We wisten niet meteen wat het was. Toen we hem eraf pakten, zagen we dat er een vierkante inkeping in zat. Ik appte foto’s naar een bevriende duiker die me vertelde dat de balk waarschijnlijk onder de mast gezeten moet hebben.”

Het mastspoor is een zware houten balk die de mast verankert in het schip. Hij kan op de kielbalk of een andere versterkende balk worden geplaatst. Onder de mast moet een muntje hebben gezeten. Deze traditie bestaat al eeuwen en wordt ook tegenwoordig nog in ere gehouden. Een muntje onder de mast moet het kwaad bezweren en het schip behoeden voor rampen.