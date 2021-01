Eeuwenoud verguld houten schaap keert gerestaureerd terug naar museum Kaap Skil

OUDESCHILD - Een eeuwenoud houten schaap dat ooit volledig verguld was en waarschijnlijk een sierlijk detail van een schip was, is na restauratie in opdracht van de provincie overgedragen aan museum Kaap Skil in het Texelse Oudeschild. Bij dat museum heeft het jarenlang onder water gelegen, om het in afwachting van de restauratie zo goed mogelijk te conserveren.

Conservator Alec Ewing is enthousiast: "Het is heel bijzonder dat het zo mooi bewaard is gebleven, er zit zelfs nog wat bladgoud op."

Het schaap werd jaren geleden aangetroffen op de bodem van de Rede van Texel, een plek aan de zuidoostkant van het eiland die vroeger dienstdeed als ankerplaats. Dat het schaap onderdeel van een schip is geweest, lijdt daardoor geen twijfel. Ook staat vast dat het om een symbool van de Middeleeuwse ridderorde Het Gulden Vlies gaat.

Mysterie

Toch is er nog veel onduidelijk over het beeld. Want waar op het schip hing het beeld? En wat deed die ridderorde eigenlijk op de Noordzee? Het zijn vragen die volgens de Stichting Texels Museum niet snel snel zullen worden beantwoord, maar het beeld wel extra interessant maken.

Omdat het beeld nat bij het restauratieatelier in Heerlen werd binnengebracht, is er een vriesdroogbehandeling toegepast. "Daar is het beeld goed uitgekomen", aldus restaurator Astrid Smeets-Verweij.

Nadat uit een röntgenopname was gebleken dat het beeld uit twee helften bestond, hebben de restauratoren die helften gescheiden. Zo konden ze het (vergulde) hout en de metalen band om het middel van het schaap apart behandelen.

Expositie

Naar verwachting zal het schaap vanaf 2022 in Kaap Skil tentoongesteld worden. Het museum hoopt het dan op te nemen in een tentoonstelling waarin ook objecten uit het Palmhoutwrak te zien zijn. In dat scheepswrak uit de zeventiende eeuw, dat in de buurt van Texel op de bodem van de Waddenzee ligt, zijn de afgelopen jaren meerdere archeologische topvondsten gedaan. Een van de belangrijkste vondsten is een japon uit het Ottomaanse rijk.

Eind vorig jaar maakte de provincie bekend dat het een miljoen euro ter beschikking stelt voor de tentoonstelling in Kaap Skil.