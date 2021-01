Denso Kasius gaat vol voor zijn kans bij FC Volendam

VOLENDAM - Op de Dijk is-ie nog nooit geweest, maar daar komt wel verandering in. De nieuwe aanwinst van FC Volendam, Denso Kasius, is van plan om van Den Haag naar het vissersdorp te verhuizen. Moet hij wel voor zichzelf gaan zorgen. "Dat is wel een dingetje, want ik ben een moederskindje."

Denso Kasius is de nieuwe rechtsback van Volendam - NH Sport/ Edward Dekker

Hij is voor anderhalf jaar gehuurd van FC Utrecht en maakte in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap (1-4) direct zijn basisdebuut. Bij Jong FC Utrecht bleef de 18-jarige rechtsback steken op twee basisplaatsen en vier invalbeurten. "Je hebt voor het eerste van Utrecht en Jong bij elkaar ongeveer 62 spelers. Dat is veel te veel joh."

Tot en met volgend seizoen heeft de voormalig jeugdspeler van Sparta, Feyenoord en ADO Den Haag bij Volendam de kans om zich te onderscheiden als offensieve back. Van origine is Kasius immers rechtsbuiten. "Als ik 1,5 jaar hier goed heb gespeeld dan is het de bedoeling dat ik terugkom bij het eerste van Utrecht. Anders doe ik een stap terug en ik denk niet dat dat de bedoeling is."