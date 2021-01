Testspelers Telstar: Jansen en El Azzouzi blijven nog even, Nasser weer weg

"Twee gaan er morgen (zaterdag, red.) nog meetrainen en praat ik mee verder. Ahmed Nasser komt niet meer terug", legt Jonker de situatie uit. Centrale verdediger Quint Jansen (30) en middenvelder Anouar el Azzouzi (19) krijgen de kans om Jonker te overtuigen. Jansen komt oorspronkelijk uit Zaandam, maar voetbalde de laatste jaren in Noorwegen. El Azzouzi is afkomstig uit de jeugdopleiding van Vitesse en vertrok vorige maand bij NEC.

Jonker: "Je moet kijken wat er nu op de markt is en wat er haalbaar is. Wij denken dat we hier jongens moeten hebben die in de Telstar-manier mee willen door keihard te werken en te laten zien wat je kan. Als we ondanks het voortdurende vertrek van belangrijke spelers om de plekken spelen waar het om gaat en het nog halen ook, zou dat geweldig zijn."