Sebastian Soto per direct weg bij Telstar

VELSEN ZUID - Huurling Sebastian Soto is per direct vertrokken bij Telstar. De goede prestaties van Soto hebben ervoor gezorgd dat Norwich City FC hem heeft terug gehaald. De spits kwam twaalf duels in actie voor Telstar en scoorde zeven keer.

Het vertrek van Soto is voor Telstar-trainer Andries Jonker een streep door de rekening in voorbereiding op het duel van vrijdag tegen Jong AZ. Soto was weliswaar de laatste weken niet volledig inzetbaar, maar was juist op weg weer volledig te worden. Telstar - Jong AZ Behalve het plotselinge vertrek van Soto heeft Jonker geen nieuwe personele problemen deze week. Als Ozan Kökcü speelgerechtigd is, neemt hij de plaats van Soto in de wedstrijdselectie in. De kans dat de jeugdinternational van Azerbeidzjan in de basis gaat starten is niet zo groot. "Laat hij eerst maar eens speelgerechtigd zijn en dan zien wij wel verder", aldus Jonker. Tom Overtoom start voor de tweede achtereenvolgende keer in de basis. Overtoom speelt momenteel op amateurbasis in Velsen-Zuid. Sven van Doorm, Siebe Vandermeulen, Vincent Regeling en Kick Groot zijn vanwege blessures niet inzetbaar.

Quote "Laat hij eerst maar eens speelgerechtig zijn en dan zien wij wel verder" telstar-trainer andries jonker

De afgelopen week is er nog veelvuldig gesproken over de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen TOP Oss. "Niet alleen de positieve zaken, maar ook het negatieve punt, de tegengoal in de slotfase, is goed doorgesproken. Het is vooral voor onze keeper zuur zo'n tegengoal omdat de nul houden voor een keeper net zo belangrijk is als scoren voor een spits", laat Jonker weten. Het verschil op de ranglijst en de tegenvallende resultaten van Jong AZ zegt Jonker niet zoveel. Telstar staat op een keurige achtste plek en Jong AZ staat achttiende. "Iedereen weet dat AZ uitstekend voetbal speelt, maar ook verdedigend kwetsbaar is. Het is een tegenstander waar je altijd voor moet oppassen."

Telstar - Jong AZ begint vrijdagvond om 21.00 uur en is rechtstreeks te volgen bij NH Sport.