Telstar-trainer Andries Jonker: "Mogen winnen, is moeten winnen geworden"

VELSEN-ZUID - Niet Jong AZ, maar Telstar mocht na het 2-2 gelijkspel vrijdagavond het meest tevreden zijn. En dat gaf de spelers volgens trainer Andries Jonker een ander gevoel. "Dit is jammer, maar wij moeten hier doorheen."

De spelersgroep van Telstar is ervan overtuigd dat een plek bij de eerste acht er dit seizoen inzit. Jonker: "Bij dit soort wedstrijden hebben ze het gevoel dat we moeten winnen. Heel lang was het mogen winnen en dat geeft een ander gevoel."

