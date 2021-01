Calvin Stengs twijfelgeval bij AZ voor treffen met Feyenoord

"Calvin heeft een knietje gekregen en trainde vandaag niet op het veld. We kijken of hij morgen weer kan aansluiten, maar zijn inzetbaarheid is wat twijfelachtig", zei AZ-trainer Pascal Jansen vrijdag bij de persconferentie ter voorbereiding op het duel tegen Feyenoord. De 22-jarige Stengs miste eerder dit seizoen twee wedstrijden wegens een schorsing en speelde verder alle wedstrijden in de basis.

AZ speelt zondag om 16.45 uur tegen Feyenoord in de Rotterdamse Kuip. Feyenoord is de nummer vier van de eredivisie en AZ staat vijfde.