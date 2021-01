Twee basisplekken op rij smaken naar meer voor Bram Franken

"Ik ben blij dat ik in deze twee wedstrijden minuten mocht maken", zegt Franken. "Ik denk dat ik het goed heb gedaan. Alleen ben ik nog niet zeker van mijn plek in het team. Het is wel lekker voor je vertrouwen om twee keer te starten maar ik ben er nog niet."

In de wedstrijd tegen FC Den Bosch boekte Jong AZ een overwinning, maar tegen Almere City niet. En met name de eerste helft van die wedstrijd zorgt voor een vervelende nasmaak bij Franken. "Als je nog niet zeker bent van je plek dan hoop je dat je het als team goed doet. Als je dan zo'n eerste helft speelt dan is dat niet lekker. Maar je herstelt je wel in de eerste helft, alleen je wint niet."

Vrijdagavond speelt Jong AZ om 21.00 uur tegen Telstar. Het duel is live te volgen via NH Sport op de radio.