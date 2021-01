AZ verhuurt Oosting aan RKC Waalwijk

Wachten op debuut

Oosting speelde in Alkmaar vooralsnog zijn wedstrijden voor Jong AZ. De veelscorende middenvelder speelde in drie seizoen al 48 wedstrijden in de eerste divisie. Tot een debuut in de hoofdmacht kwam het nog niet voor Oosting. Wel zat hij al zeven keer op de bank tijdens een competitiewedstrijd van het eerste elftal.

In Alkmaar heeft Oosting nog een contract tot medio 2022 met een optie op nog een seizoen.