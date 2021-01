AZ verhuurt Ferdy Druijf aan KV Mechelen

Druijf stond ook open voor een verkoop, maar het is een verhuurperiode geworden. In Mechelen spelen ook de Nederlanders Sandy Walsh en Lucas Bijker. De club staat na twintig wedstrijden op de veertiende plaats in de Belgische competitie.

Druijf werd in 2019 al verhuurd aan NEC. Toen maakte hij vijftien doelpunten in achttien wedstrijden voor de Nijmegenaren. Dit seizoen was de 22-jarige aanvaller één keer trefzeker. Dat was op 23 december thuis tegen Vitesse (3-1). Druijf scoorde toen als invaller bij zijn eerste balcontact.