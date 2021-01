Ajax zegeviert in Alkmaar en bereikt kwartfinale beker ten koste van AZ

ALKMAAR - AZ is er niet in geslaagd om in de achtste finales van de KNVB-beker thuis te winnen van provinciegenoot Ajax. De Amsterdammers bereikten de de volgende ronde dankzij een 0-1 overwinning. Zakaria Labyad zorgde met een doelpunt in de eerste helft voor de enige treffer van de wedstrijd.

Ajax viert de treffer van Zakaria Labyad - Orange Pictures / Gerrit van Keulen

Ajax begon het duel met maar liefst acht andere basisspelers ten opzichte van de met 1-0 gewonnen Klassieker van afgelopen zondag. Ondanks alle wijzigingen speelden de Amsterdammers alles behalve onwennig en kregen na tien minuten de eerste grote kans van de wedstrijd. Quincy Promes kwam vanaf rechts naar binnen en nam met een mooi schot het Alkmaarse doel onder vuur. De knal van Promes trof echter de paal. Glippertje Bizot Aan de andere kant was Myron Boadu met een vlammend schot dichtbij een doelpunt. De poging van de AZ-spits spatte uiteen op de vuisten van Maarten Stekelenburg. De 38-jarige doelman, die voor het eerst sinds 2011 weer onder de lat stond van Ajax, moest zich helemaal strekken om zijn doel schoon te houden. De Ajacieden zouden wel als eerst gaan scoren in de Noord-Hollandse derby. Na 35 minuten kon Marco Bizot een inzet van Ekkelenkamp niet goed verwerken en uiteindelijk schoot Zakaria Labyad in tweede instantie de bal in het dak van het doel. De Amsterdammers konden zo met een 0-1 voorsprong de kleedkamer opzoeken voor de rust. Tekst gaat verder onder de foto

David Neres (l) namens Ajax in duel met Pantelis Hatzidiakos van AZ - Pro Shots / Marcel van Dorst

Na de thee moest AZ het spel gaan maken en dat probeerde de ploeg van Pascal Jansen ook veelvuldig. Het baltempo lag echter te laag om Ajax pijn te doen. Ajax bleef eenvoudig op de been en AZ werd nauwelijks echt gevaarlijk. De grootste kans voor AZ kwam op naam van Myron Boadu. De spits van de Alkmaarders kon een indraaiende voorzet van de ingevallen Jesper Karlsson net niet op doel mikken waardoor zijn inzet over Stekelenburg en het doel ging. Lang hopen op gelijkmaker Ajax zette niet vaak aan, maar als de Amsterdammers eruit kwamen was het wel direct gevaarlijk. Zowel Álvarez als Gravenberch raakten een keer het aluminium en Quincy Promes faalde oog in oog met Marco Bizot. AZ bleef daardoor nog lang hopen op een doelpunt. Na 70 minuten leek Boadu de stand weer gelijk te trekken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege een vermeende handsbal. AZ was in het restant van de wedstrijd niet meer bij machten om nog iets te forceren waardoor het 0-1 bleef voor Ajax. Door de overwinning stoomt Ajax door naar de kwartfinales van de beker. Hierin spelen de Amsterdammers een thuiswedstrijd tegen een van de volgende tegenstanders: PSV, Vitesse, Feyenoord of de winnaar van VVV tegen Go Ahead.

Opstelling AZ: Bizot; Clasie (Martins Indi/46), Letschert, Hatzidiakos (Sugawara/61), Wijndal; Midtsjø, Gudmundsson (Evjen/80), Koopmeiners; Stengs, Boadu, Aboukhlal (Karlsson/61) Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch (Timber/61), Schuurs, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Ekkelenkamp (Klaassen/61), Gravenberch; Neres (Haller/46), Labyad (Tadic/79), Promes