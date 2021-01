'Weesper stadsbestuur moet openheid geven over kinderopvangprobleem'

WEESP - Weesp moet openheid geven over hoe het omgaat met het kinderopvangprobleem in de stad. Dat stelt de Weesper VVD-fractie, dat van burgemeester en wethouders alle aanvragen van kinderopvangpartijen van de afgelopen twee jaar wil zien en wil weten wat er mee gebeurd is.

Een rondje langs de vier grootste kinderopvangorganisaties van Weesp leert dat ze allemaal een behoorlijke wachtlijst hebben. De kleinst genoemde wachtlijst telt 220 kinderen, de grootste 500.

Veel vraag, genoeg aanbod

Het is zeker niet zo dat de roep om meer kinderopvanglocaties in Weesp onbeantwoord blijft, zo stelt de lokale VVD-fracties. "Er zijn verschillende partijen die graag een (extra) vestiging willen openen. Het gaat om Kidswereld, Woest Zuid en Koningskinderen. Toch lijken deze partijen tot op heden geen voet aan de grond te krijgen", stelt VVD-raadslid Jolien Vermeer.

De VVD constateert dat de aanvragen van de kinderopvangbedrijven vooral bij de gemeente tot stilstand lijken te komen. "Het is de VVD-fractie onduidelijk waarom deze stagnatie keer op keer plaatsvindt", stelt ze.

Meer openheid

De Weesper VVD-fractie roept burgemeester en wethouders op om meer transparantie te geven over hoe het omgaat met aanvragen van kinderopvangbedrijven. De partij wil inzicht in alle aanvragen sinds 2018 en wil weten hoe deze aanvragen zijn afgehandeld. Daarnaast wil de partij ook in de toekomst meer openheid over aanvragen en ontwikkelingen.

Of de openheid van zaken er ook komt, hangt af van de Weesper gemeenteraad. De VVD-fractie komt daarvoor begin volgende maand met een motie naar de raad.