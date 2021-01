Weesper brouwerij krijgt klap na klap: "Dit wordt het jaar van de wederopbouw"

WEESP - Het enige geluid en de geur die op dit moment uit de Weesper Laurentiuskerk komen is van het bier brouwen. Na vijf jaar hard werken kwam voor de drie broers achter het lokale biertje Wispe een jaar geleden een droom uit toen ze hun eigen brouwerij plus proeflokaal opende in de kerk. Door de coronacrisis waren ze welgeteld zo'n drie maanden open.

Hoopvol ging de Wispe brouwerij vorig jaar open. Niet wetende dat ze vijf weken later dicht zouden moeten. Remko Vellenga van de Wispe brouwerij blikt terug. "Het jaar was niet zoals verwacht uiteraard. We zijn in 2015 begonnen en eigenlijk zou kunnen zeggen dat onze ontwetenheid de kracht is geweest waardoor we hier nu staan. Want als ik vantevoren had kunnen voorspellen dat we na vijf jaar van gedoe met vergunningen, de brand en daarna de coronacrisis staan waar we nu staan, dan weet ik niet of ik daar wel aan was begonnen."

Snel schakelen

De broers schakelden snel tijdens het begin van de crisis en hebben zich afgelopen jaar vooral gefocust op het bier brouwen. Ook openden ze snel een winkel in de kerk. "En we zijn gewoon heel veel andere dingen gaan doen. Van een Weesper box tot kerstpakketen in december en afhaalmaaltijden", aldus Remko.

Jerrit Vellenga gaat over het bier brouwen en als hij eerlijk is, kwam het voor dat proces niet zo slecht uit dat ze wat meer tijd hadden. "Zo konden we het allemaal even uitvogelen. Maar financieel was het een heel spannend jaar. Gelukkig hebben we supermensen om ons heen. Doordat we bier verkopen via de supermarkt en de webshop redden we het net aan. En ik heb zoiets van: als we hier doorheen komen, dan kunnen we alles aan. En we gaan er doorheen komen", vertelt hij vastberaden.

Bier brouwen in een kerk is duidelijk andere koek voor de broers. "Een extra moeilijkheid is toch wel de geuroverlast. De dampen gaan de toren in en we hebben gewoon heel weinig ruimte. En we hebben geen busje kunnen kopen door corona dus alles stapelt zich hier op. Het is passen en meten de hele tijd", legt de bierbrouwer uit. "Maar het is een geweldige werkplek, dus je gaat er wel met plezier heen. Het voelt soms nog steeds dat we midden in de geboorte ervan zitten. Maar ik moet nog wel leren een beetje te genieten dat we hier al zijn beland."

Lockdownbier

Doordat de horeca het grootste gedeelte van het jaar dicht was, werd er in de retail meer verkocht. Dat merkten ze bij Wispe ook. "Maar dat is een druppel op de gloeiende plaat. Want we moeten gewoon het bier weer door onze leidingen laten stromen", aldus Remko.

En of er tijdens de lockdown speciale biervoorkeuren zijn? "Het is niet zo dat de zwaardere bieren ineens populairder zijn. Onze blondbier verkoopt wel beter dan vorig jaar", weet de brouwer te melden.

Leren genieten

De mannen kijken heel erg uit naar het einde van de pandemie en ze hopen dat ze al hun plannen kunnen waarmaken. "Dit jaar wordt het jaar van de wederopbouw", grapt Jerrit. "Ik heb er heel veel zin in dat er straks weer mensen op het terras zitten. Meer plezier en minder zorgen."