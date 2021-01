Oud-leerlingen Haarlemmermeer Lyceum 'back-up' voor docenten die thuis zitten

HOOFDDORP - Waar de leerlingen van het Haarlemmermeer Lyceum afgelopen zomer nog afstudeerden tijdens een coronacrisis, is een tiental weer terug te vinden binnen de schoolmuren. Dit keer niet als leerling, maar de school heeft de geslaagden ingeschakeld om docenten te ondersteunen tijdens lessen. Of ze nemen het surveilleren over van leraren die thuis zitten.

"Nog een half uur", klinkt het door de gymzaal van het Haarlemmermeer Lyceum. Een tiental leerlingen maakt een toets, onder het toeziend oog van Melissa Breebaart. In de zomer van 2020 nam ze haar diploma van de school in ontvangst, nu surveilleert ze bij leerlingen die zwoegen voor datzelfde felbegeerde papiertje.

Docenten in quarantaine

Melissa studeert inmidels International Business in Den Haag. Onlangs werd ze benaderd door conrector Bart Roth. "Het is de behoefte die van deze tijd is", vertelt hij. "Docenten zitten thuis in quarantaine of hebben kinderen op het basisonderwijs. Het is dus heel fijn dat die oud-studenten de druk bij docenten iets weg kunnen nemen."

Naast dat de oud-leerlingen de surveillance op zich nemen, staan zij ook voor de klas. Rosalie de Beus begeleidt de les natuurkunde van docent Max Takkenberg. Hij zit thuis, omdat zijn vrouw ernstig ziek is en hij het geven van een les op school, in combinatie met de opkomst van de Britse coronavariant, een te groot risico vindt. "De hulp van Rosalie is daarom een uitkomst voor mij."

'Soms wel gek'

Rosalie vertelt dat het soms wel gek is om een les te geven aan leerlingen die soms net een halfjaar jonger zijn. Anderen zijn zelfs ouder dan zij. "Dan is het even zoeken, maar dat maakt het soms ook heel leuk. Ik heb ook leerlingen waar ik een paar jaar geleden leerlingmentor voor was en die zie je nu een paar jaar later weer. Dat is dan ook wel weer heel gezellig."

Conrector Bart vertelt dat het inzetten van de oud-studenten ook iets zou kunnen zijn voor na de coronacrisis. "De vraag is natuurlijk wel of het ook mogelijk is als de universiteiten en hogescholen weer open gaan, maar dat moet zeker kunnen", besluit hij.