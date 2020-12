Laatste schooldag voor leerlingen van het Haarlemmermeer Lyceum: "Heel jammer"

HOOFDDORP - Het was vandaag voorlopig de laatste keer dat de leerlingen van het Haarlemmermeer Lyceum naar school moesten. Net als alle andere scholen moeten ook zij de deuren een maand lang sluiten. Maar hoe hard het nieuws ook aankomt, de school hield er al even rekening mee. "We zijn hier eigenlijk al het hele jaar op voorbereid", zegt conrector Bart Roth

Omdat de sluiting van de school er al aan zat te komen, stond het Haarlemmermeer Lyceum klaar om over te stappen om online les geven. "We hebben een aantal scenario's uitgedacht en veel lessen waren al online te volgen voor mensen die in quarantaine zaten", zegt Roth. Maar dat neemt volgens hem niet weg dat het vandaag een hectische dag is.

Alles zo goed mogelijk voorbereiden

De dag staat op de middelbare school, in de wijk Floriande, in het teken van alles zo goed mogelijk klaarzetten en voorbereiden. "Dit houdt in dat wij ervoor zorgen dat iedereen beschikt over het juiste materiaal. Om ervoor te zorgen dat iedere leerling een laptop heeft leent de school tijdens de lockdown laptops uit."

Iets langer uitslapen

Het feit dat de school de deuren sluit zorgt in de brugklas voor gemengde gevoelens. "Het is wel jammer, want je ziet je klasgenoten niet en je bent minder in contact met de docent", vertelt een leerling tijdens een van haar laatste lessen. Haar klasgenoot vertelt het iets minder erg te vinden: "Bij online lessen kan je vaker iets langer uitslapen."

Conrector Roth laat weten erg blij te zijn met de uitzondering voor de examenleerlingen. Zij mogen namelijk nog wel naar school. Daarnaast heeft Roth ook een oplossing voor de docenten met kinderen op de basisschool. "Wij hebben iedere dag twee oud-scholieren van onze school in dienst. Zij kunnen de docenten met kinderen ondersteunen in het geven van de online lessen."