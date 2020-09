Zorgen bij onderwijs door lange wachtijd coronatesten: "Voorrang leraren noodzakelijk"

HOORN - Er zijn grote zorgen in het onderwijs doordat de wachttijd voor coronatesten steeds verder oploopt. Directeur Stef Macke van het Tabor College D'Ampte roept minister Hugo de Jonge om mensen met vitale beroepen, in dit geval het onderwijs, voorrang te geven bij testen.

"Ik draag zelf een masker, maar dat werkt niet altijd in een keuken waar ik les geef. Dan gebruik ik een mondkapje. De leerlingen vraag ik zoveel mogelijk bij elkaar vandaan te blijven, elkaar niet aan te raken en een mondkapje te dragen. Niet voor zichzelf, maar voor mij, zodat ik bij ze kan komen. Want je kan gewoon niet op continu op anderhalve meter blijven in een keuken', legt praktijkdocent zorg en welzijn René de Jong uit.

Met name over het praktijkonderwijs maakt de directeur zich zorgen. Leerlingen hebben vorig jaar al een achterstand opgelopen door het ontbreken van praktijklessen en er zijn zorgen dat het weer gaat gebeuren zodra teveel leraren uitvallen. Leraren treffen daarom veel maatregelen voor zichzelf en de leerlingen.

"Nu kunnen we het nog opvangen, maar als er meer uitvallen dan hebben we een probleem", zegt Macke. In de afgelopen weken moesten zes docenten noodgedwongen thuisblijven in afwachting van een test. "Als ik een docent heb die op maandag kenbaar maakt dat ze getest moet worden, pas woensdag terecht kan en donderdagavond de uitslag krijgt dan ben ik een hele week een docent kwijt.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid liet eerder weten er niets voor te voelen om leraren voorrang te geven bij coronatest. Maar volgens de schooldirecteur is het noodzakelijk om goed onderwijs te kunnen blijven garanderen. "Ik zou nogmaals een oproep willen doen bij minister de Jonge of mensen met vitale beroepen toch voorrang kunnen krijgen. En dat ze binnen 24 uur, maximaal binnen 48 uur getest kunnen worden en de uitslag krijgen."

Vinger aan de pols

Provinciebreed laten schooldirecteuren desgevraagd weten problemen te ervaren door de gevolgen van het tekort aan testcapaciteit. Ook in West-Friesland worden de zorgen breed gedeeld: "De situatie is nu nog te handelen, maar als de herfst komt dan kan het grotere vormen aannemen. En dan wordt er veel gevraagd van leerlingen, collega’s en de organisatie", aldus Hans Nijdeken, voorzitter van het college van bestuur van Tabor College. Ze hebben in de afgelopen weken zo’n vijf tot tien docenten per locatie gehad die thuis moeten blijven in afwachting van een coronatest en de uitslag.

En ook op het Atlas College zijn er in de afgelopen drie weken meerdere leraren thuisgebleven vanwege klachten. "Het percentage zieke docenten schommelt tussen de nul en zes procent", aldus Suzan Vermeulen, woordvoerder van het Atlas College. Maar tot nu toe zijn er geen coronabesmettingen, vertelt ze.

"We houden enorm de vinger aan de pols. Elke dag kijken we wat er gebeurt er en wat kunnen we doen", vertelt Nijdekken verder. Hij wil echt niet terug naar het thuisonderwijs en adviseert iedereen zich aan de regels te houden. "Als iedereen de richtlijnen volgt, dan moet het uiteindelijk goed komen."