Lerarentekort: invallers waren al moeilijk te vinden, corona maakt het alleen maar erger

WEST-FRIESLAND - Leraren stonden vorig jaar nog op het Malieveld, onder andere om het lerarentekort onder de aandacht te brengen. En nu doet corona juist een schep bovenop dat probleem. Zo houdt een onschuldige verkoudheid docenten al buiten de klas. Verschillende scholen in West-Friesland geven een inkijkje: leerkrachten vertellen over het naar huis sturen van klassen, het maken van overuren en hun loyaliteit aan de leerlingen.

Leraren die bijspringen omdat collega's ziek zijn, dat gebeurt volgens Ciska van Roosmalen momenteel op alle scholen. Van Roosmalen is directeur van basisschool De Tweemaster in Enkhuizen.

Om de hulp in te schakelen van invalkrachten, werkt Stichting Present samen met andere onderwijsstichtingen en een bureau. "Daarnaast hebben we zelf ook invallers: mensen die een deeltijdbaan hebben en eventueel willen bijspringen. Maar dat zeg ik met de nodige terughoudendheid. Ze doen het uit loyaliteit en werken niet voor niets deeltijd, dus dat proberen we zo veel mogelijk te beperken."

"Het was sowieso al ingewikkeld om mensen voor onderwijs te krijgen", begint Ruurd Bijlsma, voorzitter van Stichting Present, waar twaalf West-Friese scholen onder vallen. "Elke griepgolf wordt met nodige angst en beven tegemoet gezien, nu helemaal. Het is zeer ingewikkeld om invallers te krijgen."

Ook De Tweemaster heeft te maken met leerkrachten die afwezig zijn vanwege een coronatest. "Gisteren moesten twee leerkrachten een coronatest doen, dus ik had twee aanvragen gedaan in de invalpoule", vertelt Ciska van Roosmalen. "Ik kreeg te horen dat er geen invallers zijn - dat is al jaren een probleem." Door corona wordt de invalpoule alleen maar dunner. "Normaal ga je met een verkoudheid wel voor de klas staan, maar nu moet je toch een dag thuis blijven en de testuitslag afwachten."

Voor de Hoornse school is het een geluk dat er nog geen leraren besmet zijn geraakt. "Wat mensen niet beseffen is dat je zomaar een paar weken afwezig kunt zijn wanneer je positief getest wordt. Niet alleen totdat je eigen symptomen voorbij zijn, maar ook die van eventuele huisgenoten die ziek zijn geworden."

Lerarentekort is ook op de Praktijkschool West-Friesland locatie Hoorn geen vreemd begrip. Directeur Wanda Munneke ziet wel dat de situatie is verbeterd nu docenten voorrang krijgen op de tests. "Voorheen waren collega's vier dagen thuis in afwachting van een testmogelijkheid en de uitslag, nu zijn dat nog maar twee dagen."

Dit schooljaar stond er bij De Tweemaster twee keer een invaller voor de klas. "In theorie vul ik een aanvraag in bij de leerkrachtpoule. Als er een overdaad is aan leerkrachten, dan krijg je een leerkracht toegewezen, maar meestal zijn die er niet." Het komt daarom regelmatig voor dat vaste leerkrachten elkaars afwezigheid opvullen en zo extra werken. "Ik heb een uitermate flexibel team, maar er zitten natuurlijk ook grenzen aan."

Omdat er gisteren geen invalkracht beschikbaar was, besloot Van Roosmalen die rol zelf te vervullen. "Uiteindelijk had ik beide groepen samengevoegd en ben ik er zelf voor gaan staan. Ik heb de conciërge gevraagd om hand-en-spandiensten te doen." De andere optie was om de klassen naar huis te sturen, dus de keuze was snel gemaakt voor Van Roosmalen. "Het is dit schooljaar nog niet voorgekomen dat een klas is thuisgebleven, dat is voor mij de laatste optie."

'We zoeken naar creatieve oplossingen'

Dat geldt ook voor Ruurd Bijlsma, al kan dat lang niet altijd voorkomen worden. "We hebben absoluut zorgen hierover. Zeker omdat de periode dat mensen vaker verkouden en ziek zijn nog moet komen", zegt hij. "We zoeken ook naar creatieve oplossingen. Als leraren thuis moeten wachten op de uitslag, kunnen ze als ze niet ziek zijn digitaal lesgeven. Dan kunnen de kinderen wel naar school en houden collega's toezicht."

De Praktijkschool heeft een alternatief rooster klaarliggen. "Lesuitval is onvermijdelijk als collega's ziek worden. Dit vangen we op door de klassen omstebeurt een dag vrij te geven, zo wordt de schade verspreid. In de praktijk komt dit neer op één vrije dag per maand per klas", aldus directeur Wanda Munneke.