'Koud, hè': actiegroep laat organisatie Museumplein-demo zelf betalen voor tegenactie

AMSTERDAM - Achter een vliegtuig dat afgelopen zondag boven de demonstratie over het Amsterdamse Museumplein vloog, hing een opvallende banner met de tekst: 'Koud hè?'. Volgens de actiegroep Videre had er de tekst 'Nooit meer kabinet Rutte en Vrijheid = Blijheid' moeten staan. Het was een tegenactie laat Elon van Videre aan NH Radio weten.