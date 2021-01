Museumplein leeggeveegd na uit de hand gelopen demonstratie

Tijdens het 'leegvegen' door de politie onstonden er veel opstootjes tussen de actievoerders en agenten van de Mobiele Eenheid. Langzamerhand gingen de demonstranten van het plein af, de kant van het concertgebouw op. Maar ook op die plek wilden ze nog niet vertrekken.

Demonstranten riepen leuzen, hielden elkaars hand vast en leken geen afstand te houden. Een enkeling ging in discussie met de Mobiele Eenheid. Ondertussen riep de gemeente op dat iedereen zich aan de geldende maatregelen moest houden, vanwege het gevaar voor de volksgezondheid.

De demonstranten werden steeds verder de woonwijken ingedreven door de politie. Vanuit daar lijken de meeste demonstranten inmiddels richting huis te gaan.

Meerdere aanhoudingen

De politie heeft meerdere mensen opgepakt. Vooralsnog is onduidelijk om hoeveel mensen dit gaat. In enkele gevallen zijn demonstranten door agenten in burgerkleding opgepakt. Later vandaag komt de gemeente nog met een verklaring.

tekst gaat door onder de foto's