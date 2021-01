30km/uur-zones hoofdpijndossier: snel meer borden op racebaan Nagtzaamstraat

HAARLEM - De 30km/uur-zone rondom de Nagtzaamstraat in Haarlem-Oost moet snel als zodanig zichtbaar worden, en er niet meer uitzien als een racebaan. De Haarlemse raad roept wethouder Michel Rog om in ieder geval meer attentieborden daar te plaatsen.

'Smiley-verkeersbord' bij de Nagtzaamstraat in Haarlem-Oost - NH Nieuws / Geja Sikma

Het is een probleem dat zich nu al vaker voordoet in Haarlem. Straten waar de gemeente graag wil dat de automobilisten niet harder rijden dan 30 kilometer per uur, maar waardoor de inrichting met fietsstroken en door de busroutes het tegenovergestelde effect wordt bereikt. Op de Engelandlaan in Schalkwijk worden al aanpassingen aangebracht, en dat moet volgens de hele gemeenteraad nu ook snel gedaan worden op de Nagtzaamstraat en de Teding van Berkhoutstraat. En de Prof Eijkmanlaan is volgens de PvdA de volgende op het lijstje in dit hoofdpijndossier. Raadslid Jaques Amand van Trots Haarlem vraagt al maanden elke vrijdag aandacht voor het probleem op de Nagtzaamstraat in Haarlem-Oost, door daar een paar uurtjes het verkeer op het mooie nieuwe asfalt te manen vaart te minderen. Soms zelf met een eigen snelheidsmeter in de hand.

Want de bewoners van deze straat laten middels een eigen buurtenquete weten het erg onveilig te vinden om over te steken. In september is er zelfs een kind aangereden. En ze hadden nog zo bij de herinrichting van de straat gevraagd om wegversmallingen, meer zebrapaden of zelfs drempels.

Budget Wethouder Michel Rog, sinds een maand de vervanger van de afgetreden wethouder Merijn Snoek, heeft toegezegd dat hij gaat uitzoeken welke maatregelen hij kan nemen en hoeveel budget er voor gevonden kan worden. Want geld is hiervoor niet gereserveerd in de Haarlemse begroting. Een complete herinrichting voor 2,4 miljoen euro zit er niet in, realiseren zich ook de raadsleden. Bovendien kunnen er in de straat niet lukraak drempels gelegd worden, omdat de meerderheid van de gemeenteraad juist hier gesteld heeft dat het openbaar vervoer 'ruim baan' moet krijgen. En drempels zouden juist in deze oude wijk teveel trillingsoverlast kunnen veroorzaken. Maar de raad wenst op zijn minst meer attentieborden voor de maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Er is ondertussen een gehuurd 'smileybord' geplaatst, dat boos kijkt als er te hard wordt gereden. Wethouder Rog kon al melden dat dat bord nu gekocht gaat worden. En hij schaft zelfs meer aan, omdat deze ook verplaatst kunnen worden. "Want de borden hebben nu al wel effect gehad." Flitspaal-lobby In december is uit metingen van navigatiesystemen namelijk gebleken dat toen 85 procent van de automobilisten niet harder reed dan 45 kilometer per uur. "Dat is nog steeds harder dan 30 kilometer per uur", erkent Rog. Maar hij ziet daarin wel een kans voor het inzetten van meer attentieborden om de snelheid eruit te halen. Op de vraag van de Christenunie waarom er dan niet door de politie gehandhaafd wordt op 'de 15 procent extreem harde rijders', moest Rog mededelen dat de politie dat niet doet in een 30km-zone als de wegen daar door de gemeente niet op zijn ingericht. En als gemeente zelf een flitspaal neerzetten mag volgens Rog ook niet.

Quote "In Amsterdam hebben ze ook zelf een flitspaal voor brommers neergezet" Bas van Leeuwen, raadslid

Maar daar kan de kersverse wethouder, die de Tweede Kamer verruild heeft voor de lokale politiek, volgens D66 van grote waarde zijn met zijn netwerk. "U kunt wel uw Haagse contacten inzetten om dat te veranderen", is raadslid Bas van Leeuwen stellig van mening. "In Amsterdam hebben ze ook zelf een flitspaal voor brommers neergezet. En dan krijgt de bestuurder geen bekeuring, maar wel een brief waardoor hij geattendeerd wordt op dat er te snel gereden is." Die ruimte in de wet moet volgens het D66-raadslid opgezocht worden, juist nu op initiatief van zijn deze partij onlangs nog het voorstel is aangenomen om zoveel mogelijk 30 kilometer per uur in te voeren op straten die geen ontsluitingswegen van de stad zijn. Wethouder Rog is inderdaad van plan om zijn netwerk in de Tweede Kamer aan te boren voor een mobiliteitsomslag die Haarlem ambieert. Over enkele maanden zal dit beleidsplan over autoluwe wijken, de 30km/uur-zones, de ontsluiting van nieuwe wijken en de extra woonlocaties, het weren van 'smerig' vrachtverkeer en kansen van deelauto's en andere voertuigen besproken worden in de Haarlemse gemeenteraad.