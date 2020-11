Haarlem wil een nog autoluwere binnenstad, maar kan dat wel?

Hij heeft jarenlang gewerkt aan een verkeersvisie voor de Vijfhoek aan de zuidkant van het winkelcentrum. "Ik wil dat met name uit de smalle straatjes het bezoekersverkeer verdwijnt", zegt hij tegen NH Nieuws. "Dat fietsers vlotter kunnen doorfietsen en voetgangers vlotter kunnen doorlopen."

Een Plan B van de wijkraad Vijfhoek is door ongeveer 500 buurtbewoners ondertekend. Al jaren ervaren ze vooral in de oude smalle straatjes verkeersoverlast. Nu de gemeente vooralsnog alleen de Botermarkt afsluit, en van de Barrevoetsstraat een fietsstraat maakt, blijven die problemen, denkt Jan Geerts van de wijkraad.

"Effectief zetten ze een hek om de wijk" concludeert wethouder Robbert Berkhout van Haarlem na bestudering van het Plan B. "Ik denk niet dat je daarmee direct het probleem van het verkeer oplost. Het verkeer dat niet meer de wijk in kan, zal daarbuiten een plek moeten vinden."

Geerts ziet dat probleem niet zo. "Er wordt al jaren geroepen dat bezoekers naar de garage moeten." Haarlem zou een voorbeeld moeten nemen aan Amstelveen, volgens hem, waar vlak buiten de garages een parkeertarief van 16 euro geldt. "Dus als bezoeker ben je dan wel heel snel in de garage."

'Veel te vol'

Maar zo simpel ligt het niet, stelt de wethouder. Waar bij het autoluw maken van de rest van het centrum de bewoners en bezoekers richting parkeergarage konden worden geleid, is dat hier niet mogelijk volgens Berkhout. Ondanks de aanwezigheid van parkeergarage Raaks naast de Vijfhoek. Maar die zit al veel te vol, zegt de gemeente.

Ook moet er volgens de gemeente wel rekening gehouden worden met de belangen van de ondernemers in de wijk, die zo vlak aan het winkelcentrum grenst. Bijvoorbeeld de feestwinkel Monnikendam zegt erg afhankelijk te zijn van goede bereikbaarheid. "Ik denk dat zo'n 60 tot 70 proecent van onze klanten met de auto komen", aldus eigenaar Janneke Monnikendam. "Hoofdzakelijk komt dat omdat wij ook veel ballondecoraties verkopen en ook wat grotere appararuur verhuren. En dat moet met de auto opgehaald worden."

Wennen

De wijkraad vindt dat de ondernemers in de Vijfhoek zich wat moeten aanpassen door bij de klanten aan te dringen om voor elf uur 's ochtends te komen, voordat de palen omhoog gaan. "Of we moeten wennen dat klanten vaker op de fiets moeten komen."