Haarlem wil van hele stad een milieuzone maken

HAARLEM - Haarlem wil op termijn een milieuzone in de hele stad invoeren. De provinciehoofdstad zou de tweede Noord-Hollandse stad zijn met zo'n zone. De luchtkwaliteit moet beter en daarom mogen waarschijnlijk (bestel)auto's van voor 2005 over een paar jaar niet meer door de stad rijden. Dit jaar nog komen B en W met een plan hoe ze dit voor elkaar willen krijgen.

Twee jaar geleden zette de Haarlemse GroenLinks-wethouder nog een kruis door het plan. "Heeft geen effect", was toen haar conclusie. Maar de kwaliteit van de lucht is toch niet goed genoeg en daarom komt het college van B en W terug met het voorstel, dat gelijkenissen heeft met de milieuzone in Amsterdam.

Lees ook: Milieuzones schaden vrachtverkeer

De Haarlemse politiek staat verdeeld tegenover dit plan. De gemeente zelf geeft in een startnotitie aan dat de stad wel voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Daarom is het volgens tegenstanders als de VVD niet nodig om voor veel geld, en veel problemen voor Haarlemmers met oudere auto's, een 'probleem op te lossen dat er niet is'. Ook Hart voor Haarlem is niet blij met de nieuwe plannen: "GroenLinks wil van Haarlem een groen kalifaat maken ten koste van andere Haarlemmers."

Onder andere mensen met weinig geld en oude auto's zijn de klos, menen de tegenstanders. Ook moeten ondernemers snel duidelijkheid krijgen waar ze aan toe zijn.

Luchtkwaliteit

De voorstanders wijzen op normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), waar Haarlem niet meer aan zou voldoen. Bovendien is volgens de voorstanders elke maatregel een verbetering voor de luchtkwaliteit. D66 wijst erop dat milieuzones in binnen- en buitenland erg effectief zijn. De grootste partij in de raad, GroenLinks, juicht het toe dat de leefomgeving in Haarlem zo gezonder wordt door minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Lees ook: Amsterdam wil-ban-op-benzine auto bebouwde kom in 2030 uitstootvrij

Wethouder Robbert Berkhout (GroenLinks) is duidelijk in zijn beweegredenen: "Wij willen de lucht in Haarlem schoner maken." Hij geeft aan bij deze plannen uiteraard rekening te houden met het bedrijfsleven.

Berkhout zegt de komende tijd met een tijdspad te komen om welk 'verboden' vervoer het precies gaat en met welke zones Haarlem wil gaan werken totdat de hele stad een milieuzone is. Hij wijst erop dat er begin volgend jaar landelijke regels gaan komen, waar zones aan moeten voldoen. Ook zegt hij dat er regels voor ontheffingen gaan komen, zelfs voor schrijnende gevallen. Denk aan mensen die net een auto hebben gekocht die de milieuzone niet meer in mag.

Ontheffing

De komende maanden komen B en W met een uitgewerkt plan. Daarin moet ook komen te staan hoe de milieuzone wordt ingevoerd. Bijvoorbeeld eerst in de binnenstad en later uitgebreid naar de stadsgrenzen. De effecten voor het bedrijfsleven komen daarin aan bod. Ook welke auto's, bussen en vrachtwagens worden geweerd, wordt vastgesteld. Tot slot moeten er volgens een deel van de raad mogelijkheden zijn voor Haarlemmers om ontheffing aan te kunnen vragen.