Amsterdam wil ban op benzine-auto: bebouwde kom in 2030 uitstootvrij

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam wil in 2030 alle benzine- en dieselauto's weren uit de stad. Dat staat in plannen die door het college van burgemeester en wethouders bekend zijn gemaakt.

De eerste stappen worden volgend jaar al genomen. Vanaf 2020 komt er een milieuzone binnen de ring voor dieselpersonenauto's. Ook worden de bestaande milieuzones voor vrachtwagens en bestelwagens uitgebreid.

Uitstootvrije zone voor bussen

In 2022 volgt er een uitstootvrije zone voor bussen in het openbaar vervoer en touringcars. De zone loopt ten zuiden van de Piet Heinkade (S100). Alleen vrachtverkeer met een Euro6-norm of hoger krijgen nog toegang binnen de zone.

Drie jaar later is het plan om de bebouwde kom uitstootvrij te maken voor brom- en snorfietsen. Ook komt er een volledig uitstootvrij gebied binnen de ring voor alle vrachtwagens, bestelwagens, taxi's, ov-bussen en touringcars. Ook moet alle passagiers- en pleziervaart en de pontjes van GVB uitstootvrij worden.

Geen benzine-auto's

In 2030 moet de gehele bebouwde kom uitstootvrij zijn. Dat betekent effectief dat er geen vervoersmiddelen op fossiele brandstoffen meer de stad in mogen.

De overgang naar schoner vervoer wordt ondersteund door de gemeente met subsidies en bijvoorbeeld ontheffingsregelingen. Ook wordt het netwerk van laadpalen verder uitgebreid. Mensen die een elektrische auto kopen, kunnen een laadpaal aanvragen. Als het blijkt dat er te weinig laadpunten zijn, dan worden er door de gemeente laadpunten bijgebouwd.

Online meepraten

De ambitieuze plannen worden eind deze maand in de gemeenteraad besproken. In juni en juli kunnen bewoners en bedrijven online meepraten via een platform. Daarna volgt er nog een periode van inspraak.