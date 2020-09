Haarlems raadslid in actie tegen 'racebaan': "Ik sta hier al weken elke vrijdag"

HAARLEM - Het lijkt een weg waar je 50 km per uur mag rijden. Maar op de doorgaande Nagtzaamstraat in Haarlem-Oost is wel degelijk de maximumsnelheid 30 km per uur. Bewoners balen dat de weg na renovatie een heuse racebaan is geworden, zonder drempels, zebrapaden of vernauwingen. Raadslid Jacques Amand van Trots Haarlem staat nu elke vrijdag een uur langs de weg om dan maar zelf het verkeer tot langzamer rijden te manen.

In het fel gekleurde oranje partij-jasje van Trots Haarlem valt raadslid Amand wel goed op. Met zijn armen probeert hij de automobilisten over te halen het gaspedaal los te laten. "Maar dat is toch niet de bedoeling!?" Straatbewoonster Ineke Stringer vindt het uurtje dat hij elke vrijdag actie voert weldadig. "Nu rijden ze rustig, maar het is meestal 70 of 80 hoor."

De gemeente heeft een jaar geleden de straat flink opgeknapt en de maximum snelheid verlaagd. De bussen moeten er nog langs kunnen, dus kunnen er geen snelheidsverlagende maatregelen genomen worden. "Het is natuurlijk een mooie straat geworden en het is nu aanlokkelijk geworden om te gaan racen", weet Corry Tabak.

40, 50, 60

Het raadslid krijgt uit steeds meer hoeken steun tijdens zijn wekelijkse actieuurtje. Zelfs de pakketbezorger helpt een handje mee. André Meure weet als geen ander hoe hard het verkeer rijdt, omdat het 'zijn wijk' is. "Er is één obstakel, dat is de Nagtzaamstraat. Het is een struikelblok, ze scheuren 40, 50, 60. Het is gewoon te hard."

Jorien Stoop, die even verderop in de straat woont, heeft in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een enquete onder haar buren gehouden. "Eigenlijk iedereen geeft aan dat ze zich onveilig voelen hier." De uitslag is wel naar de gemeente gestuurd, maar volgens Jorien is er nog te weinig actie ondernomen. En daar is het volgens haar nu wel tijd voor, want ze houdt haar hart vast. "Twee weken geleden is een kind aangereden en ik sta zelf dagelijks met mijn zoontje van twee op de stoep, dus ik zie het vaak bijna fout gaan."

Een andere buurvrouw, Marion Breijer, heeft er een hard hoofd in dat er veel aanpassing zullen worden gedaan aan de weg. Tijdens een eerdere actie van haar voor een bredere stoep, waar uiteindelijk één tegel extra aan werd toegevoegd, heeft ze zaken aangekaart die voor onveilige situaties kunnen leiden. Zoals een school die met het plein grenst aan de weg, een apotheek met veel aanloop en een winkelstraat waarvoor overgestoken moet worden.

"Extra zebrapaden, bebording met knipperend 'u rijdt te hard', we hebben het allemaal aangekaart. Drempels en versmallingen, dat willen de bussen niet want het comfort voor buspassagiers gaat voor."

Smileys

De gemeente laat aan NH Nieuws weten dat er binnenkort wel borden met smileys geplaatst gaan worden om bewustwording te creeëren.

"Het signaal van de buurt is overgekomen en dat is aanleiding er iets aan te doen'', laat een woordvoerder weten. "Wat? Dat gaan we onderzoeken. We hadden van tevoren niet verwacht dat mensen het nu als een racebaan ervaren. Met onder meer bewoners is bij de herinrichting intensief contact geweest en zij konden hun wensen indienen."