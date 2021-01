Ajax-trainer Erik ten Hag zoekt voor bekertreffen met AZ frisse spelers

AMSTERDAM - De Klassieker is amper klaar of trainer Erik ten Hag moet alweer gaan nadenken met welke strategie en spelers hij AZ gaat bestrijden. Woensdag treft Ajax de Alkmaarders in de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi.

Ajax-trainer Erik ten Hag - Pro Shots/Stanley Gontha

"We moeten morgen de eventuele schade opmaken", zei Ten Hag op de persconferentie na afloop van de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord. "We gaan zeker kijken naar frisheid. Het is een bekerwedstrijd. Het is alles of niks. Het kan ook een verlenging worden." Tekst gaat verder onder de video

Erik ten Hag op zoek naar frisse spelers - NH Sport/Edward Dekker

Je kunt de bekerwedstrijd AZ - Ajax woensdag in zijn geheel volgen op NH Radio. De aftrap is om 21.00 uur. De extra radio-uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur. Dinsdag is er eveneens een extra uitzending van NH Sport vanwege het bekerduel van FC Volendam tegen PSV. Ook die uitzending begint om 19.00 uur. De bal gaat twee uur later rollen.