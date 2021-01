Ajacied Daley Blind haalt opgelucht adem: "We kwamen er niet aan te pas"

AMSTERDAM - Met de hakken over de sloot sleepte Ajax de drie punten over de streep tegen Feyenoord (1-0 winst). Daley Blind was na afloop opgelucht. "'Het was spannend voor ons", zegt hij voor de camera van ESPN.

Blind constateerde na het duel dat Ajax het in de slotfase moeilijk had. "Ik denk dat we vanaf de 65ste of 70ste minuut goed onder druk stonden. We kwamen niet echt in ons spel. We willen altijd domineren, maar er zijn altijd momenten - zoals vandaag - dat het niet lukt. Dat had ook te maken met de manier van druk zetten van Feyenoord, ze durfden ook steeds meer de vrije man te zoeken.'

Quote "Feyenoord heeft het goed gedaan, eerlijk is eerlijk" Ajax-speler Daley Blind

Maar of Blind geschrokken is van het niveau van Ajax? "Nee, zeker niet. We weten wat we kunnen, zulke wedstrijden zitten er soms tussen. Dan vind je de oplossing niet en kan je het spel niet maken. Maar we moeten ons niet van de wijs laten brengen. Feyenoord heeft het goed gedaan, eerlijk is eerlijk. We kwamen er niet aan te pas, maar de drie punten blijven in Amsterdam."

Twee gezichten "Het was een wedstrijd met twee gezichten", concludeerde Ajax-trainer Erik ten Hag na afloop."De eerste helft zag ik tot 35, 40 minuten een oppermachtig Ajax spelen. "Daarna ging Feyenoord de bakens verzetten en hebben wij overleefd. we hebben hem op karakter binnengesleept. Als je minder speelt dan moet je nog steeds winnen. Dat hebben we gedaan." Tekst gaat verder onder de video

Quote "We hebben hem op karakter binnengesleept" Ajax-trainer Erik ten Hag

Timber in de basis Ten Hag gaf in de achterhoede, net ats tegen FC Twente, de voorkeur aan Jurriën Timber boven Perr Schuurs. Schuurs verlengde onlangs zijn contract met drie jaar bij Ajax, maar desalnietemin lijkt hij op dit moment zijn basisplek kwijt. "Het is een goede concurrentiestrijd. Ik ben blij dat ik vandaag heb mogen spelen, maar ik bekijk het van wedstrijd tot wedstrijd." Ook Timber vond dat Ajax prima begon, maar eenmaal op voorsprong minder ging spelen. Tekst gaat verder onder de video

Jurriën Timber stond tegen Feyenoord opnieuw in de basis - NH Sport/Edward Dekker