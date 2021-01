AZ kruipt tegen ADO door oog van de naald dankzij invaller Aboukhlal

ALKMAAR - AZ heeft zaterdagavond een zwaarbevochten 2-1 overwinning geboekt op ADO Den Haag. De Alkmaarders kwam in de tweede helft op achterstand door Michiel Kramer, maar dankzij twee doelpunten van invaller Zakaria Aboukhlal bleven de drie punten toch in Alkmaar.

AZ begon tegen ADO Den Haag met dezelfde elf namen als in de met 1-3 gewonnen topper tegen PSV. Vanaf de eerste minuut werd al gelijk duidelijk dat de Alkmaarders het spel zelf zouden moeten gaan maken. De Hagenezen lieten AZ aanvallen en gokten zelf op een kansje uit een counter of een standaardsituatie. Na een kwartier spelen kon de ploeg van trainer Pascal Jansen zijn eerste grote kans noteren. Albert Gudmundsson was ontsnapt aan de Haagse verdediging, maar het stiftje van de IJslander ging over keeper Koopmans langs de verkeerde kant van de paal.

Boadu niet scherp

Naarmate de wedstrijd vorderde werd AZ sterker en sterker. Owen Wijndal manifesteerde zich als de meeste productieve man op het veld bij de Alkmaarders. De linksback gaf tot tweemaal toe een perfecte voorzet op Myron Boadu maar in beide gevallen faalde de AZ-spits in de afronding. De eerste keer raakte Boadu de lat en niet veel later schoot hij vrij voor keeper Koopmans de bal te gehaast over het doel. Beide ploegen zochten daarom de kleedkamer op met een 0-0 ruststand.