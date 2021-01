AZ-matchwinner Aboukhlal: "Ik ga 'Lijpe' luisteren en lekker naar huis"

ALKMAAR - Het was een zware avond voor AZ. In de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag keken de Alkmaarders lang tegen een 0-1 achterstand aan, maar invaller Zakaria Aboukhlal hielp zijn ploeg met twee treffers toch nog aan een belangrijke overwinning.

"Bij een 0-1 achterstand invallen, dan is het beste scenario voor een aanvaller om twee keer te scoren en 2-1 te winnen. Gelukkig gebeurde dat vandaag", aldus een tevreden Aboukhlal, die al weet voor muziek hij gaat draaien in de auto naar huis. "Ik ga 'Lijpe' luisteren en lekker naar huis", glimlacht de aanvaller.

De eerste helft stond vooral in het teken van de gemiste kansen aan de kant van AZ. Myron Boadu was er twee keer dichtbij en ook Albert Guðmundsson kreeg een grote kans. "Die jongens schieten die ballen niet expres naast of tegen de keeper. Maar het is wel een gegeven die eerste helft", aldus AZ-trainer Pascal Jansen.

Tekst loopt door onder video