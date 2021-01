Jonker: "Wil niet met Telstar bij de onderste vier spelen"

VELSEN-ZUID - Andries Jonker is vereerd met het aanbod van Telstar om zijn contract te verlengen tot 2026. Jonker is bezig aan zijn tweede seizoen in Velsen-Zuid en de club wil de oefenmeester dolgraag voor langere tijd aan zich binden. Het contract van Jonker loopt na dit seizoen af.

Andries Jonker weet nog niet of hij in Velsen-Zuid wil blijven - NH Nieuws / Rob Wanst

Jonker heeft het in IJmuiden prima naar zijn zin en kent de wens van de club om hem langer vast te leggen. Het is echter nog lang niet zeker of hij ook daadwerkelijk ingaat op het verzoek van de club om de 'Foppe de Haan' van Telstar te worden. Jonker geeft aan zeker te gaan luisteren naar het aanbod van Telstar-directeur Pieter de Waard en wil met hem in gesprek gaan over de voorwaarden.

Quote "Ik ga elke dag met een lachende gezicht naar IJmuiden toe, maar het is nog lang niet beklonken" Telstar-trainer andries jonker

"Ik vind mijzelf niet geschikt om vijf jaar lang bij de onderste vier te spelen in de eerste divisie. Daar heb ik geen zin in", zegt Jonker stellig. "Er moet een stukje ambitie zijn binnen de club. Er komen daarnaast ook andere opties voorbij. Die kunnen ook leuk en aantrekkelijk zijn. Daarom moet ik er goed over nadenken." Mexicaanse belangstelling Het Mexicaanse CF Monterrey, de club van oud-AZ-spits Vincent Janssen, zou interesse in Jonker hebben. Daarnaast heeft er naar verluidt ook een eredivisie club geinformeerd naar de diensten van Jonker. De 58-jarige Amsterdammer wil zelf niet op verdere speculaties ingaan en wacht eerst het gesprek met Pieter de Waard af, dat binnenkort gaat plaats vinden.