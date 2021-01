Telstar dankzij 'Plettrick' met speels gemak langs TOP Oss

OSS - Telstar heeft zaterdagmiddag op bezoek bij TOP Oss met ruime cijfers gewonnen. De ploeg uit Velsen-Zuid had verrassend weinig moeite met thuisploeg uit Noord-Brabant. Mede dankzij een hattrick van Telstar-spits Glynor Plet werd het 1-4.

Telstar had in het eerste half uur verrassend weinig te duchten van TOP Oss en kwam zelfs door Glynor Plet op een 0-2 voorsprong. De spits maakte na een vlot lopende aanval op aangeven van aanvalspartner Van Velzen, het tweede doelpunt van de wedstrijd. In het restant van de eerste helft werd TOP Oss niet meer gevaarlijk waardoor Telstar de kleedkamer opzocht met een comfortabele voorsprong.

Telstar begon ten opzichte van het vorige duel tegen De Graafschap met Frank Korpershoek, Shayne Pattynama, Anthony Berenstein en Tom Overtoom in de basisopstelling. De wijzigingen van trainer Andries Jonker pakten goed uit want na drie minuten schoot Pattynama de Witte Leeuwen met een van richting veranderd schot op 0-1.

Na de rust gooide TOP Oss-trainer Klaas Wels zijn systeem om, maar dit had een averechts effect. In de eerste aanval na de rust was Telstar namelijk gelijk doeltreffend. Een prachtige steekpass van Daniel Adshead kwam terecht bij Plet, die niet nadacht en met een schitterende lob doelman Geens verschalkte. Diezelfde Plet zou na 65 minuten opnieuw scoren en zo een hattrick maken. Op aangeven van de net ingevallen Yaël Liesdek maakte de spits van Telstar de 0-4.

Schamele eretreffer

TOP Oss ging in het laatste kwartier op zoek naar een schamele eretreffer. De solide defensie van Telstar, onder leiding van aanvoerder Frank Korpershoek, bleef lang overeind. In de laatste minuut van de officiële speeltijd kwam alsnog het doelpunt voor de thuisploeg. De ingevallen Mart Remans zorgde uiteindelijk voor de 1-4 eindstand in Oss.

Door de overwinning blijft Telstar op de achtste plaatst staan in de eerste divisie. De ploeg van trainer Andries Jonker heeft nu nog maar drie punten minder dan provinciegenoot FC Volendam. Aanstaande vrijdag speelt Telstar zijn volgende wedstrijd. Dan is Jong AZ in het eigen stadion de tegenstander.