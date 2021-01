Telstar-aanwinst Kökcü: "Blij om terug te zijn in Nederland"

VELSEN-ZUID - Telstar wist zich afgelopen week te verzekeren van de diensten van Ozan Kökcü. De 22-jarige middenvelder tekende een contract voor een half jaar bij de Witte Leeuwen en is vooral blij om weer terug te zijn op de Nederlandse velden.

"Ik ben blij om terug te zijn in Nederland. Ik heb gekozen voor Telstar omdat ze mooi voetbal spelen en kwaliteit in de ploeg hebben", zei Kökcü na afloop van de laatste training voor het duel van Telstar tegen TOP Oss. "Ik heb hier in de jeugd gespeeld en ik ken de club dus goed. Ik hoop dat het een mooi half jaar wordt."

Bewuste keuze

De 22-jarige middenvelder wordt gehuurd van Sabah FK uit Azerbeidzjan. "Ik speelde wel gewoon wedstrijden bij mijn vorige club, maar ik ben hier gekomen om weer op de Nederlandse velden te spelen. Ik denk dat dit een niveau hoger is en het kan mij helpen in mijn ontwikkeling. Het was een bewuste keuze om naar Telstar te komen", vertelt de oudere broer van Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü.

