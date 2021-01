Basisscholen toch nog niet open op 25 januari: "Ouders lopen op tandvlees"

In het advies verwijst het OMT naar de "zorgelijke ontwikkelingen" rond de Britse variant en andere varianten van het virus. Die hebben voet aan de grond gekregen in Nederland en zijn besmettelijker dan het oorspronkelijke virus.

Volgens het OMT is de situatie ook weer niet zo slecht dat scholen zouden moeten ophouden met de noodopvang voor bijvoorbeeld kinderen van mensen met cruciale beroepen.

Minder ziek

De deskundigen benadrukken dat ze het negatieve advies niet geven omdat kinderen een verhoogd risico lopen door de Britse variant. Daar is uit onderzoek niets van gebleken.

Het lopende onderzoek naar de uitbraak van de variant in Bergschenhoek bevestigt het vermoeden dat kinderen vaak helemaal klachtenvrij blijven, terwijl ze wel besmet zijn, schrijft het OMT. Of dat ook betekent dat ze minder snel corona overdragen, is onduidelijk en moet nog verder onderzocht worden.

Leerachterstand

Scholen maar ook ouders maken zich grote zorgen om de leerachterstanden die kinderen momenteel ontwikkelen door thuisscholing. Eerder sprak NH Nieuws met brugfunctionaris (een schakel tussen leraren, ouders en de wijk) Yasemin Lamot van de Paus Joannesschool school in Zaandam. "We zien dat ouders keihard hun best doen. Wij doen dat ook om op hetzelfde niveau onderwijs te bieden aan onze leerlingen, maar er gaan wel achterstanden ontstaan bij leerlingen. Daar kom je niet onderuit."

Haar gedachten gaan ook uit naar kinderen van nieuwkomers die pas kort in Nederland wonen. Nadat ze een tijdje bij de Kernschool in Zaandam hebben gezeten stromen ze in bij de basisschool. "Dan hebben ze net wat Nederlands geleerd, maar nu zitten ze weer thuis. Dat raken ze allemaal weer kwijt."

Spanning en stress ouders

Voor veel ouders is betaald coronaverlof voor werkende ouders een bittere noodzaak geworden. Volgens een onderzoek van de FNV voorzien grotendeels van de werkende ouders problemen bij de combinatie van werk, opvang en thuisonderwijs als de sluiting van scholen en opvang nog langer dan 19 januari duurt.

Judy Hoffer, lid dagelijks bestuur FNV: "We zien dat werkende ouders op hun tandvlees lopen en uitvallen. De druk gaat alleen nog maar verder oplopen. Onbegrijpelijk dat deze groep na onze herhaaldelijke oproepen van ons nog steeds volledig buiten het vizier van minister Koolmees valt. Hoeveel mensen moeten omvallen door druk, spanning en stress voordat er aanvullende maatregelen komen?"

FNV vindt dat de Nederlandse regering ernstig achterloopt op andere Europese landen als België en Duitsland die werkende ouders al extra betaald verlof toekennen. De vakbond pleit al sinds de eerste sluiting van scholen en opvang in 2020 voor doorbetaald coronaverlof voor werknemers.

Zie hieronder een video over hoe Dioska het in haar eentje redt om drie kinderen thuis te laten leren.