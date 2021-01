Thuisleren nog steeds uitdaging: achterstanden bij kinderen niet te vermijden

Dioska woont in een klein rijtjeshuis en zorgt voor drie kinderen. Dilayjah zit in groep 1, Jahlivia in groep 3 en Ojahicya in groep 8. Ze werkt drie dagen in de week bij de kinderopvang, in die tijd mogen Dilayjah en Jahlivia naar de noodopvang. De andere twee dagen is ze 'juf mama'. "Eentje aan de kleine tafel en de andere twee aan de grote", lacht ze. Ze houdt het nog wel even uit, maar duidelijk is volgens haar dat de kinderen grote achterstanden oplopen. Daar maakt ze zich zorgen over.

Zie hieronder hoe Dioska het in haar eentje redt om drie kinderen thuis te laten leren. Tekst loopt door onder de video.