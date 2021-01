Creatieve oplossingen voor thuisonderwijs: studiegroepjes maken en de oppas als juf

AMSTERDAM - De basisscholen blijven in ieder geval tot en met 17 januari dicht. Dat betekent dat Amsterdamse kinderen nog zeker twee weken thuis online les krijgen. Al die drukte bezorgt veel ouders kopzorgen , maar er ontstaan ook creatieve oplossingen. Zo vormden een aantal ouders van de Barbaraschool in Amsterdam-Oost een groepje van acht kinderen dat elke dag van huis en ouders wisselt. "Het is een heel leuk experiment."

In de slaapkamer van Tijn (9) begint de dag met taal. De jongens uit groep zes volgen het advies op van moeder Marike: "Je kan maar beter beginnen met de dingen die je het stomst vindt, dan ben je daar lekker snel vanaf." In de woonkamer helpt Jasper de kinderen uit groep drie met het bouwen van een blokkenpuzzel.

Volgens Marike is deze constructie een uitkomst. "Je bent gewoon een stuk minder productief als de kinderen thuis zijn. Dus dat wordt in de late avond werken en tussendoor. Het is ook lastig om je aandacht te verdelen. Toen de lockdown werd aangekondigd zag ik het even niet meer zitten, maar de volgende dag hadden we dit binnen een uur geregeld."

De ouders van Noa uit groep 5 moesten een andere oplossing verzinnen voor het thuisonderwijs. Zij werken allebei in het ziekenhuis en kunnen dus niet thuis lesgeven. Daarom is oppas Marjani Edwards voorlopig ook even juf. "Ik vind het eigenlijk wel leuk, het is weer eens wat anders. Ik ben vooral aan het kijken of hij zijn opdrachten wel maakt en ik help een beetje met het indelen van de tijd. Ik hoef niet heel streng te zijn."