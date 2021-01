Uitrazende kinderen in Outdoorpark: "We creëren toch even twee uurtjes rust thuis"

ALKMAAR - Het plezier spat er van af nu de opgekropte energie zich eindelijk een weg naar buiten kan banen. Outdoorpark Alkmaar heeft de deuren, gratis, wagenwijd openstaan voor de jeugd van acht tot twaalf. En waar het park tijdens de eerste lockdown nog opvallend leeg was, is nu sprake van een gezellige, maar veilig geplande drukte.

"We doen het in blokken van anderhalf uur met maximaal 64 kinderen die even lekker kunnen uitrazen onder begeleiding van een instructeur", zo laat Tom Leering van het Outdoorpark aan mediapartner Alkmaar Centraal weten.

Rust thuis

"Ze zitten binnen. En dat is niet alleen voor de kinderen vervelend, maar ook voor de ouders waarvan er heel veel thuis moeten werken. Hiermee creëren we toch even twee uurtjes rust thuis."

Bij de deelnemende kinderen valt het gratis initiatief ook in zeer goede aarde. "Ik heb al een tijdje niet meer zo lekker geklommen en toen kwam mijn tante hiermee." Een andere deelnemer zegt: "Je hebt nu toch iets anders om te doen dan binnen zitten. Je gaat je dan toch vervelen."

Deze week zitten alle sessies vol, maar voor komende week is er nog wel ruimte. Aanmelden is verplicht, via de website van het Outdoorpark.