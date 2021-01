Grote zorgen over toename Gooise daklozen: capaciteit opvang onvoldoende

HILVERSUM - Er leven 'hele grote zorgen' over de toename van het aantal daklozen in Hilversum en de rest van 't Gooi. Het aantal daklozen groeit, maar zonder dat er voldoende plekken zijn voor opvang. Bestaande daklozenopvangen zitten meer vol dan dat er plek is. Dat blijkt uit een evaluatie van de gemeente Hilversum.

Het is dan ook geen wonder dat alle plekken voor daklozen in 't Gooi vaak bezet zijn. Er is nagenoeg altijd geen plek meer vrij. Dat geldt niet alleen voor de daklozenopvang, maar ook voor de crisisopvang voor mensen die om wat voor reden dan ook op straat dreigen te komen staan. Voor daklozen is het vaak dus maar hopen op een plekje, voor de crisis opvang geldt een wachtlijst van enkele weken.

Heel veel plekken voor de opvang van daklozen heeft 't Gooi niet. Hilversum heeft een daklozenopvang met 30 plekken voor daklozen en zeven noodbedden als er buiten vrieskou is. Daarnaast zijn er acht plekken voor jongerenopvang en zestien plekken voor crisisopvang. Dat is een druppel op de gloeiende plaat als je kijkt naar het aantal daklozen dat er in de regio leeft: naar schatting waren er twee jaar geleden 296 daklozen en naar schatting 225 thuislozen.

"Ik vraag me echt af hoe vaak de daklozenopvang nu nee moet verkopen, omdat het vol zit en of het dan lukt om ze ergens anders op te vangen"

Ze slaat onder meer aan op het verhaal van de Hilversumse dakloze die vorige week dood werd aangetroffen in een mobiel toilet dat hij gebruikte als slaapplaats. "Dat is echt verschrikkelijk om te horen. Dat zo'n iemand zo'n plekje moet zoeken om een beetje goed de nacht door te komen. Er moet gewoon een goede plek zijn waar daklozen terecht kunnen zonder al te veel poespas en bovenal moeten er veel meer van zulke plekken komen. Dit toont wel aan dat het probleem zeker speelt."

Kortom: er moet wat gebeuren, zo stelt het Hilversumse raadslid Regie Redmeijer van Hart voor Hilversum, de grootste partij in de lokale gemeenteraad. "Mensen in nood moeten ergens terecht kunnen", zo stelt ze. "Ik vraag me echt af hoe vaak de daklozenopvang nu nee moet verkopen, omdat het vol zit en of het dan lukt om deze mensen ergens anders op te vangen. Ik heb de laatste tijd met twee daklozen gesproken die vaak tegen dit probleem aanlopen."

Meer opvangplekken

Hilversum heeft de afgelopen jaren gewerkt aan betere en meer opvang voor daklozen, maar de toename van het aantal daklozen zorgt er voor dat het probleem allerminst kleiner is geworden. Redmeijer heeft er een reeks vragen over gesteld aan burgemeester en wethouders over het probleem. "Er moet duidelijker worden wat we kunnen doen en hoe we het probleem gaan aanpakken", stelt ze. Het moet volgens haar regionaal worden bekeken en worden aangepakt. Ze koppelt het daklozenprobleem ook aan beschermd wonen, de opvang van mensen die om wat voor reden dan ook even een veilige opvangplek nodig hebben. Ook daar lopen de wachtlijsten vaak hoog op, omdat het aantal plekken ondanks een kleine groei nog veel te weinig is.

Zelf pleit ze voor veel meer aandacht voor het probleem en bovenal meer plekken. "Meer opvangplekken is een groot begin. Dat geldt voor beschermd wonen, maar ook voor de daklozenopvang. Dat moet ook niet al te ingewikkeld zijn, zou je denken. Er zit flink wat geld in de regionale reserve voor bescherming en opvang. Op een gegeven moment kwam dat zelf boven het plafond van twee miljoen euro uit. Het overschot werd teruggegeven aan de gemeenten. Hilversum kreeg daardoor 464.000 euro terug. Met zo'n geldbedrag moet je toch wel wat kunnen regelen?", stelt ze.

Ze denkt onder meer aan tijdelijke woningbouw. "Er zijn zat terreinen die een bepaalde tijd leeg staan. Daar zouden we tijdelijke woningen kunnen neerzetten. Daar kunnen we kwetsbare mensen tijdelijk mee kunnen helpen. Daarnaast zou het ook kunnen helpen in de strijd tegen de woningnood. Ik zie daar wel wat in."

Straatcoach

Een andere oplossing zou wat Redmeijer betreft een soort straatcoach zijn, die gemeenten helpt problemen rond daklozen en andere kwetsbaren eerder te signaleren. "Zo'n iemand moet in kaart brengen hoeveel daklozen er zijn 's nachts en gaan praten over wat een oplossing zou zijn. Het staat vast dat niet alle daklozen zomaar geholpen zijn met een plek in de daklozenopvang. Daar gelden vaak regels voor en je hebt niet echt je eigen plekje. Niet iedereen zit daar op te wachten. Een simpele slaapplek zou al een hoop kunnen helpen, maar die is er vaak ook niet zomaar. Daar moeten we samen aan gaan werken."

De bescherming en opvang van onder meer daklozen en andere kwetsbare mensen wordt de komende tijd regionaal besproken. De vragen van Redmeijer moeten nog worden beantwoord door burgemeester en wethouders.